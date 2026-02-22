Con tribunas colmadas bajó el telón el Carnaval de Concordia 2026

El Corsodromo Atanasio Bonfiglio fue escenario de un cierre vibrante, con tribunas colmadas de vecinos y turistas que acompañaron con entusiasmo el desfile final. Brillo, ritmo y celebración marcaron el desenlace de una temporada que creció noche tras noche.

Un espectáculo a pura pasión

Las comparsas Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz desplegaron todo su talento sobre la pasarela, ofreciendo un espectáculo de gran despliegue coreográfico y musical. El público respondió con aplausos y ovaciones, en una despedida que estuvo a la altura de una edición histórica.

20 años del Corsódromo

La jornada también tuvo un momento especial con el reconocimiento por el 20° aniversario del Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”. En ese marco, se entregaron presentes a los presidentes de las comparsas y a familiares de Atanasio Bonfiglio, en un homenaje que puso en valor la historia y el significado del espacio que cada verano alberga esta gran fiesta popular.

Balance positivo de la organización

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el funcionamiento general del evento y, en particular, la implementación del sistema de ingreso con código QR, que permitió agilizar accesos y mejorar la experiencia del público durante toda la temporada.

El director del Ente, Luis Sánchez, realizó un balance altamente positivo: “Cerramos una temporada histórica, con récords de convocatoria y una respuesta extraordinaria del público. Este crecimiento es resultado del trabajo conjunto con las comparsas, el acompañamiento del sector privado y el compromiso de las distintas áreas del Municipio”.

Además, agradeció a comparsas, familias, trabajadores y a todos los que formaron parte de la edición 2026, remarcando que el Carnaval de Concordia es “identidad, cultura y pasión” para la ciudad y la región.

Escrutinio

El escrutinio oficial se realizará el lunes 23 de febrero a las 14:00 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, instancia en la que se conocerán los ganadores de esta edición.

Con este cierre multitudinario, el Carnaval de Concordia despide una temporada que dejó huella, reafirmando su crecimiento sostenido y su fuerte impacto cultural, social y turístico para la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas