Con un 75% de presentismo docente, se reanudó el ciclo lectivo en Entre Ríos

Desde el CGE señalaron a 7Paginas, que el nivel de asistencia registrado se mantuvo en la misma línea observada durante la última jornada de paro sectorial, permitiendo que la vuelta a las aulas luego del receso invernal se desarrollara con normalidad en gran parte del territorio entrerriano.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el CGE en los 17 departamentos de la provincia, la concurrencia del personal docente posibilitó que la mayoría de los estudiantes retomaran las actividades pedagógicas previstas sin interrupciones.

Asimismo, los informes oficiales indican que las escuelas permanecieron abiertas y sostuvieron el dictado de clases programado para la jornada, garantizando la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes.

El regreso a las aulas coincidió con el paro de 24 horas convocado por AGMER y AMET, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de otorgar por decreto el incremento salarial, luego de no alcanzarse un acuerdo en la negociación paritaria.

Pese a ello, desde el Gobierno entrerriano remarcaron que el alto nivel de presentismo permitió el normal funcionamiento del sistema educativo y aseguraron que continuarán abiertas las instancias de diálogo con los representantes gremiales.

En ese sentido, indicaron que el esquema de negociaciones sigue vigente con el objetivo de continuar evaluando las condiciones laborales y salariales del sector docente, en busca de alcanzar consensos que permitan fortalecer el sistema educativo provincial.