Con un 90% de ocupación hotelera, arrancó la Fiesta Nacional del Lago en Federación

El acto inaugural contó con la presencia de ediles y funcionarios locales, además de los legisladores provinciales Gabriela Lena y Rubén Dal Molín, y Juan Arosti en representación del Gobierno de Entre Ríos. Tras el tradicional ingreso de la imagen de la Virgen María Inmaculada, se dio paso a los discursos oficiales que dejaron formalmente inaugurada la fiesta.

En primer término, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, destacó el esfuerzo realizado para conformar una de las grillas artísticas más importantes de la provincia. “Esperamos que esta edición número 42 salga en excelentes condiciones. Es mucho el trabajo que se ha hecho para lograr una de las mejores convocatorias del verano”, señaló. Además, subrayó el impacto positivo en la actividad turística: “Federación cuenta con más del 90% de ocupación este fin de semana, lo cual es muy importante para la ciudad y para que tengamos un verano que quede en el recuerdo de los federaenses”.

Luego fue el turno del intendente Ricardo Bravo, quien agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y de todas las instituciones que hacen posible el evento. En su mensaje, remarcó el valor identitario de la Fiesta Nacional del Lago: “No es una edición más ni una fiesta impuesta en el calendario. Esta celebración forma parte de la identidad, de la historia y del sentimiento de nuestro pueblo”.

Bravo resaltó el trabajo articulado entre el Municipio, las áreas de Turismo, los empleados municipales, las instituciones intermedias y el sector privado, lo que permitió concretar cuatro noches con un alto nivel artístico. “Federación se abraza con el lago para ofrecer no solo un espectáculo, sino también para mostrarse al turismo y convocar a visitantes que puedan disfrutar de todas las bondades que tiene nuestra ciudad”, expresó.

Finalmente, el jefe comunal invitó a vecinos y turistas a vivir la fiesta con alegría y emoción, deseando que todos se lleven una experiencia inolvidable. Con ese espíritu, dejó oficialmente inaugurada la 42ª Fiesta Nacional del Lago, una celebración que vuelve a posicionar a Federación como protagonista del verano entrerriano.

Fuente: 7Paginas