Con un aporte de 122 especies, Ceydas participó en Entre Ríos de una jornada mundial de avistaje de aves

Un equipo de 7 avistadores de la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) participó el pasado sábado 11 de octubre del Global Big Day, evento organizado por la Universidad de Cornell (EEUU) y la plataforma Ebird, y que convoca a observadores de aves de todo el mundo a contabilizar todas las aves posibles en un día.

Entre las especies más relevantes halladas en la jornada, se destacan el legendario Urutaú (Nyctibius griseus) –misteriosa ave nocturna – el bellísimo Frutero Azul (Stephanophorus diadematus) –considerado Monumento Natural de Entre Ríos- y el raro Burlisto Cola Castaña (Myiarchus tyrannulus).

“Resultó una experiencia única y muy enriquecedora no solo por las aves observadas sino también por el trabajo en equipo” explicó Roman Galvan, miembro de CEYDAS. El avistaje se desarrolló en la zona de San Jaime de la Frontera, el arroyo Tunas y el río Mocoretá (departamento Federación) y en Colonia Ayuí (departamento Concordia).

Fotos: Pablo Bruni y Alfredo Zapata.