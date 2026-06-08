Con un empate, Libertad festejó en casa

De este fin de semana se desprende que Comunicaciones y Alberdi se metieron en el Petit Torneo junto a La Bianca y Salto Grande, aunque todavía resta saber el orden de las posiciones de estos dos últimos.

El domingo sí se disputó todo como estaba programado y Libertad se dio el gusto de ofrendarle el título 29 a su gente. El Lobo jugó ante Constitución y empató 1 a 1, pero recibió de parte de la Liga la Copa de Campeón del Fútbol de Concordia y disfrutó el momento como corresponde, con toda la alegría y con su gente. Por supuesto que no había nadie sin esa mueca inequívoca de alegría por otro título, en una cancha acostumbrada a este tipo de celebraciones, no solo por parte del local sino también de muchos otros equipos, porque antes que naciera el Estadio Ciudad de Concordia, en Libertad se jugaron los partidos más importantes siempre, los definitorios y por ello muchos clubes dieron vueltas olímpicas allí. Y el Lobo dio ya su vuelta 29 en forma institucional, lo que no es poca cosa en 100 años de vida de la Liga. Uno de los clubes más emblemáticos de nuestro fútbol con un prestigio muy bien ganado en todo este recorrido de nuestro fútbol, prestigio futbolístico e institucional.

Volviendo el partido del domingo, cuyo resultado fue anecdótico por cierto, Nicolás Gauto puso en ventaja a Constitución y cerca del final Marcelo Benítez convirtió el empate para el Campeón.

En el Estadio “Juan Carlos Chagas” de Villa Adela Comunicaciones logró un gran triunfo ante San Lorenzo y se aseguró su llegada al Petit Torneo. Gonzalo Fedullo, de penal y Lautaro Olivera marcaron los tantos del ganador.

En el Justo Gamboa, cancha de Santa María, Real Concordia y Alberdi empataron uno a uno y así los de La Criolla también llegaron al Petit.

Ramiro Toledo puso en ventaja a los “Reales” y los visitantes llegaron a la igualdad por medio de Matías Torres.

En el norte de la ciudad, en cancha de La Bianca, 9 de Julio sonrió de visitante ante el Tricolor, que pese a la derrota ya está dentro del Petit Torneo. Juan Ignacio Techera convirtió el único gol del partido.

Por último, en el Estadio de Concordia, Defensores de Nebel despertó y le dio vuelta el partido a Colegiales para ganar 3 a 1. Ariel Lescano puso en ventaja al Pompeyano, Alex González puso la igualdad para Nebel, que sacaría más ventaja después con Valentín Peralta y Thiago Miranda.

PARTIDO PENDIENTE

Se supo que este martes a las 20.30 horas jugarían en el Estadio de Concordia Salto Grande vs. Santa María de Oro el partido que quedó sin jugar en esta última fecha. El partido es determinante para las posiciones finales respecto al Petit Torneo. Salto Grande está segundo y si gana o empata conservará dicha posición, y si pierde será La Bianca el que ocupe su lugar por diferencia de goles, ya que tienen el mismo puntaje.

Si todo queda como está ahora, Salto Grande será rival de Alberdi y La Bianca va con Comunicaciones. En caso de perder el hidroeléctrico, seria La Bianca ante Alberdi y Salto Grande ante Comunicaciones. Pero veremos cómo se desarrolla todo. La idea de la Liga es jugar los partidos del Petit este mismo fin de semana, ya que tendría pensado meter un corte interesante luego por el tema del Mundial.

RESULTADOS ULTIMA FECHA

Libertad 1 – Constitución 1.

Real Concordia 1 – Alberdi 1.

San Lorenzo 0 – Comunicaciones 2.

La Bianca 0 – 9 de Julio 1.

Colegiales 1 – Nebel 3.

POSICIONES: Libertad 24 puntos (+15), Salto Grande 19 (+3), La Bianca 19 (+3), Comunicaciones 18 (+1), Alberdi 16 (+1), 9 de Julio 15 (+3), Real Concordia 12 (-1), Nebel 12 (-3), San Lorenzo 12 (-3), Colegiales 12 (-5), Santa María 11 (-4), Constitución 11 (-4).

En la imagen: El plantel de Libertad y su festejo (Liga Concordiense de Fútbol).

Por Edgardo Perafan