Con un fuerte sentimiento de identidad, Concordia celebró su 194º aniversario

El intendente Francisco Azcué encabezó el acto oficial y abrió su discurso resaltando el valor de casi dos siglos de historia: “Es una trayectoria construida con trabajo, esfuerzo y sueños de miles de familias que eligieron esta tierra a orillas del río Uruguay para proyectar su futuro”. Subrayó además que Concordia “se convirtió, gracias a la constancia de su gente, en una de las ciudades más pujantes del litoral argentino”.

En un repaso por los hitos que marcaron la identidad local desde 1831 hasta la actualidad, Azcué afirmó que la ciudad “siempre avanzó cuando lo hizo con carácter, convicción y unidad”. Destacó los pilares que moldearon su perfil económico y social: el río, el puerto, el ferrocarril, la agricultura y la energía.

El jefe comunal también recordó el paso de Domingo Faustino Sarmiento por la Estación Central en su inauguración, cuando el expresidente ponderó el dinamismo y la fuerza productiva de la región. “Ciento noventa y cuatro años después, volvemos a mirar ese pasado para inspirarnos, porque aquella visión y esa capacidad de progreso siguen presentes”, expresó Azcué.

En el tramo final de su mensaje, remarcó que la gestión municipal trabaja para que Concordia “recupere su liderazgo, deje atrás años de estancamiento y avance hacia una ciudad moderna, eficiente y ordenada”. Señaló además que el desarrollo debe sostenerse “sobre una visión estructural a largo plazo y no atada a ciclos políticos”, y concluyó con una idea central: “La historia demuestra que cuando Concordia se organiza, progresa; cuando se une, avanza; cuando cree en sí misma, se transforma”.

El acto contó con la presencia de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; funcionarios del gabinete municipal; concejales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Malvinas; agentes consulares; instituciones intermedias y un nutrido público que acompañó la celebración.