Con un gran festival patrio y una cartelera repleta de artistas, Concordia comenzó a celebrar el 25 de Mayo

Bajo la premisa de que cada manifestación artística fortalece al pueblo, la propuesta invitó a reflexionar sobre la construcción de la identidad, entendida como una expresión viva que se nutre de la diversidad.

Una noche a pura cultura y danza

El escenario contó con una enorme propuesta artística que fusionó música y danza en vivo. Entre los protagonistas de la velada estuvieron:

El Ballet Municipal de Folclore “Renovando Sueños”.

Bauty Giménez y su Conjunto junto al Ballet “Peña La Juntada”.

El Coro Cantoras de Agua Dulce.

Tercera Generación junto al Ballet Folclórico Alma Fuerte.

Luz Izaguirre y Santiago Borda junto a Bauty Fochesatto y Morena Lechini.

Las 3 Cosas junto al Ballet Folclórico “El Ceibo”.

El Ballet Folclórico Sembrando Futuro.

Jorge Calderón junto al Ballet Folclórico Aromas Gauchos.

El Boliche Ducasse junto a su ballet folclórico homónimo.

Daniel Esteche junto al bailarín Iñaki Oyarbide.

El reconocido Juan Manuel Bilat junto al Ballet Municipal “Renovando Sueños”.

De esta manera, la ciudad se preparó para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, promoviendo el encuentro y el orgullo por las raíces criollas.

Cronograma oficial para este lunes 25 de Mayo

Desde el municipio recordaron el itinerario de las actividades centrales para la jornada de hoy, invitando a toda la comunidad a sumarse a los festejos patrios:

09:30 horas – Acto Central: Se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo. Incluirá el tradicional izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional Argentino y la colocación de ofrendas florales.

Solemne Tedeum: Tras el acto central, las autoridades civiles y de las fuerzas de seguridad se trasladarán a la Catedral San Antonio de Padua para la celebración religiosa.

13:20 horas – Concentración: Se iniciará el ordenamiento de las delegaciones escolares, instituciones civiles y Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre la Avenida Eva Perón.

15:00 horas – Desfile Cívico-Militar: Comenzará el paso formal de los abanderados, agrupaciones e instituciones a lo largo de la avenida, configurando el cierre principal de las celebraciones populares en la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas