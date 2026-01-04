Con un gran lanzamiento, Concordia dio inicio a la edición 2026 del Carnaval

El evento se vivió como una auténtica fiesta familiar comparsera, con la participación conjunta de las cuatro comparsas, reafirmando el espíritu de unidad, tradición y pertenencia que distingue al carnaval concordiense. Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue la interpretación, por primera vez en vivo, de la canción oficial del Carnaval 2026, que generó una fuerte respuesta del público presente.

La noche estuvo acompañada por los shows en vivo de las baterías del carnaval, que hicieron vibrar el lugar con su energía y pasión, anticipando una temporada cargada de ritmo y alegría. Además, se realizó la entrega de reconocimientos a las figuras ganadoras de la edición anterior, sorteos para el público y diversas intervenciones artísticas.

El director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó la importancia del lanzamiento y el trabajo colectivo: “Este carnaval es identidad, es cultura y es trabajo para muchísimas familias. La edición 2026 nos encuentra con un carnaval consolidado, que crece año a año y que apuesta a la organización, la calidad artística y la participación de todos. Además, estamos avanzando en un modelo de carnaval autosustentable, cuidando los recursos y fortaleciendo su desarrollo a largo plazo”.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell’Olio, subrayó el valor social y cultural del evento, remarcando que el carnaval es una expresión cultural profunda y una política pública que genera empleo, movimiento económico y orgullo local, con el desafío de seguir creciendo de manera sustentable, inclusiva y familiar.

En tanto, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza puso en valor el impacto comunitario del carnaval y su importancia para la identidad local, destacando que es un espacio donde Concordia se encuentra, se reconoce y se proyecta, uniendo generaciones, barrios y familias.

Desde la organización se remarcó que el Carnaval de Concordia 2026 se proyecta como un evento económicamente sustentable, con una planificación responsable, fortaleciendo su rol como motor cultural, turístico y económico de la ciudad, sin perder su esencia popular y comunitaria.

Del lanzamiento participaron además el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; el subsecretario de Servicios Públicos, Oscar Ramírez; el diputado provincial Marcelo López; las concejales Celeste Fuscado y Eliana Lagraña, junto a representantes institucionales y un numeroso público que acompañó con entusiasmo el inicio de una nueva edición del carnaval.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas