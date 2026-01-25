Con un gran marco de público y el brillo y la pasión de las comparsas comenzó el Carnaval de Concordia

En esta primera velada se destacaron los cambios introducidos para mayor comodidad de los espectadores, el buen funcionamiento de los servicios de buffet y cantinas, y especialmente la organización en el ingreso y la salida del predio una vez finalizado el evento. También fue valorada la sincronización en el paso de las comparsas, que le otorgó mayor dinamismo al espectáculo, en un corsodromo que se lucio por su esplendor.

Luego de meses de preparación, ensayos y trabajo articulado, las comparsas Bella Samba, Imperio, Ráfaga y Emperatriz desplegaron todo su arte en la manga, inaugurando oficialmente una de las fiestas populares más importantes de la Argentina.

El tradicional corte de cinta contó con la presencia de la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno, Dr. Luciano Dell Olio; el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez; subsecretarios, la senadora provincial Gloria Liliana Cozzi, concejales, la Reina del Carnaval de Concordia 2025 y Representante Provincial del Carnaval de Entre Ríos, Yanella Aldecoa, además de representantes institucionales e invitados especiales.

Durante el acto inaugural, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, destacó la relevancia del Carnaval para la ciudad: “El Carnaval de Concordia es una de las expresiones culturales más importantes que tenemos. Es una fiesta que convoca a vecinos y turistas, genera identidad y movimiento económico, y refleja el enorme trabajo de las comparsas y de quienes hacen posible este espectáculo”.

En ese marco, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza subrayó el valor cultural y social del evento: “El Carnaval de nuestra ciudad es una manifestación cultural que forma parte de nuestra identidad. Detrás de cada noche hay meses de trabajo, esfuerzo y compromiso de cientos de personas”. Además, resaltó el acompañamiento del público: “Ver el Corsódromo colmado de familias, vecinos y turistas reafirma la importancia de seguir fortaleciendo nuestras fiestas populares”.

Por su parte, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, calificó la noche inaugural como “muy positiva”, destacando el alto nivel artístico de las comparsas y el acompañamiento del público. En tanto, Yanella Aldecoa celebró el inicio de la nueva edición y afirmó que “acompañar esta apertura y ver a tantas familias, vecinos y turistas disfrutando del espectáculo es una emoción enorme”.

La pasión de las comparsas

La primera noche, correspondiente al sábado 24 de enero, tuvo como protagonistas a las cuatro comparsas locales, que desfilaron ante un público que acompañó con entusiasmo durante toda la velada.

El desfile fue abierto por Bella Samba, con “Sangre de la Tierra: Vino a ser Historia, Vino a ser Carnaval”, una puesta cargada de simbolismo y celebración. Luego fue el turno de Imperio, que presentó “El Legado Maneco”, una propuesta que reivindica la memoria afroentrerriana y el aporte de la comunidad negra a la identidad local.

En tercer lugar desfiló Ráfaga, con “La Magia Universal”, una puesta inspirada en el cosmos y la energía universal. El cierre estuvo a cargo de Emperatriz, última campeona del Carnaval de Concordia, que presentó “Argentina: El viaje del Sol”, una alegoría que recorrió paisajes, tradiciones y emociones del país.

Durante la noche inaugural también se presentó en vivo “Verte Bailar”, interpretado por Los Docentes, el tema oficial del Carnaval de Concordia, que acompañó el clima festivo y fue celebrado por el público presente.

Según lo anticipado a 7Paginas, el Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 31 de enero, cuando Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga volverán a salir a la manga para seguir poniendo en lo más alto la fiesta más pasional del país.

En cuanto a la conducción del evento, la dupla integrada por Matías Hojman y Fernando “El Poke” Lescano tuvo su noche de debut, destacándose “El Poke” por el ritmo y la distensión aportado para incentivar a una multitud que se divirtió a lo largo del Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

Finalmente, otro aspecto para resaltar en esta primera noche inaugural fue la importante afluencia de turistas que llegaron a Concordia para disfrutar de la tradicional “guerra de las pasiones”, como se conoce al carnaval concordiense.