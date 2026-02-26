Con un homenaje a Daniel “Tato” Bordón, Federación cuenta con el Sector de los Guardavidas

Del encuentro participó el presidente municipal, Ricardo Bravo, junto a familiares, amigos, autoridades, representantes gremiales y guardavidas que compartieron tareas con Bordón, quien fue uno de los primeros trabajadores de esta actividad en la ciudad y falleció en 2025.

Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa que destaca el “ejemplo de vocación, servicio y compromiso con la vida” de Tato, en un espacio que desde ahora recordará la labor diaria de quienes cuidan a vecinos y turistas.

Un reconocimiento histórico

Con esta iniciativa, Federación se convierte —junto a Mar del Plata— en uno de los únicos destinos turísticos del país en contar con un sector específico de homenaje permanente para los trabajadores guardavidas.

La propuesta, según recordó Néstor “Piolín” Gilabert, había comenzado como una idea del propio Bordón, quien soñaba con que la ciudad tuviera un lugar destinado a reconocer esta profesión fundamental para la seguridad en playas y complejos acuáticos.

Compañeros de trabajo resaltaron su compañerismo, profesionalismo y compromiso cotidiano, valores que marcaron su paso por la actividad y dejaron huella en quienes compartieron jornadas con él.

Una actividad que sostiene a muchas familias

Desde el municipio destacaron además la importancia que tiene el trabajo de los guardavidas en la economía local. Numerosos trabajadores se desempeñan durante todo el año en el complejo termal y otros lo hacen en temporada de verano, constituyendo una fuente laboral clave para muchas familias de Federación.

El nuevo Sector de los Guardavidas no solo honra la memoria de Daniel “Tato” Bordón, sino que también simboliza el reconocimiento permanente a una tarea esencial que forma parte de la identidad turística y social de la ciudad.

Fotos: prensa municipal

Redacción de 7Paginas