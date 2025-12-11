Con un panel de experiencias se cerró el curso “introducción al cooperativismo”

La jornada reunió a estudiantes, integrantes de cooperativas locales, equipos técnicos y vecinos interesados en fortalecer la Economía Social y Solidaria. El panel permitió conocer experiencias reales y concretas de trabajo asociativo, promoviendo el diálogo sobre los desafíos cotidianos, las oportunidades de crecimiento y el impacto que el cooperativismo tiene en el territorio.

En su intervención, Ariel Gorostegui, director de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia, destacó el sentido profundo que tiene este tipo de iniciativas para la comunidad: “El cooperativismo no es solo una forma de organización económica, sino también una forma de vida” destacó.

“Supone una manera distinta de relacionarnos, de asumir responsabilidades colectivas y de construir soluciones comunitarias. Estos espacios son fundamentales porque permiten que las experiencias concretas inspiren a otros, muestren que es posible trabajar desde la solidaridad y la ayuda mutua, y sigan ampliando la red de cooperativas en Concordia. El aprendizaje no termina en el aula: se multiplica cuando se encuentran quienes ya están transitando este camino con quienes recién comienzan” concluyó Gorostegui.

El panel funcionó así como un cierre ideal para el curso, integrando la formación teórica con vivencias reales, y ratificando el compromiso municipal con la promoción del cooperativismo como motor del desarrollo local.