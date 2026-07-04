Con una gran Roda de Samba comenzó en Concordia el 7° Encuentro Competitivo de Pasistas del Mercosur

La apertura tuvo lugar en el espacio cultural Malva, ubicado sobre calle Carriego 684, donde se desarrolló una Roda de Samba y Pagode que convocó a ritmistas, músicos y pasistas en una verdadera celebración de la cultura popular.

Durante la velada también se presentó un espectáculo coreográfico protagonizado por pasistas y malandros, mientras que numerosos músicos se sumaron espontáneamente con sus instrumentos para integrarse a la dinámica musical del encuentro, generando un clima festivo que marcó el inicio de un fin de semana dedicado al intercambio artístico y la competencia.

Capacitación y perfeccionamiento

La comisión organizadora informó a 7Paginas, que todas las actividades previstas para este sábado se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Concordia, donde el programa combinará instancias de formación, talleres especializados y el esperado certamen competitivo.

La jornada comenzará a las 13:00 horas con una capacitación sobre realización de plumas artificiales, que estará a cargo de la especialista Alejandra Magdalena Martínez, oriunda de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

Posteriormente, a las 14:30 horas, se llevará a cabo un Workshop de Samba No Pé, destinado al perfeccionamiento técnico de bailarines y pasistas. La capacitación será dirigida por Ángel Mesa y Abril Fleita, referentes de esta disciplina.

Competencia con entrada libre y transmisión en vivo

La actividad central del encuentro tendrá lugar durante la noche del sábado, cuando se desarrollará la instancia competitiva que reunirá a las delegaciones participantes frente al jurado.

Desde las 20:00 horas comenzará la transmisión oficial por streaming, que incluirá la cobertura de la previa, entrevistas con los protagonistas, imágenes del backstage y distintos contenidos especiales.

Una hora más tarde, a las 21:00, se dará inicio formal al certamen con la presentación de las delegaciones, los duelos de pasistas y las diferentes categorías en competencia, culminando con la ceremonia de premiación y coronación de los ganadores de la edición 2026.

Los organizadores confirmaron que el ingreso al Centro de Convenciones será libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a disfrutar de una de las principales propuestas culturales del fin de semana en Concordia, donde la pasión por la samba y el carnaval volverá a ser protagonista.

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