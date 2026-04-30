Con una inversión de 140 millones, la Municipalidad pondrá en valor la histórica Plaza Zorraquín de Concordia

En un paso clave para la recuperación de los espacios públicos de Concordia, este miércoles se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública para la puesta en valor de la Plaza Zorraquín, situada en el corazón del barrio Lezca. El proyecto, que cuenta con un presupuesto oficial de 140 millones de pesos, se destaca por haber sido diseñado en conjunto con la comunidad local.

Previo al acto administrativo, los secretarios de Gobierno, Luciano Dell´Olio, y de Obras Públicas, Fernando Esquibel, mantuvieron un encuentro con las familias de la zona para detallar el alcance de las tareas. «Es una plaza que hemos trabajado mucho con los vecinos; los hemos escuchado y analizado sus inquietudes para llevar una propuesta de alto valor urbano», subrayó Esquibel.

Arte, juegos y vegetación nativa

La intervención no será solo superficial, sino una revitalización completa que busca combinar diseño moderno con el respeto por la historia del lugar. Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentran:

Restauración del monumento y la fuente: Se realizará un lavado integral de la plaza y se restaurará la fuente central —conocida popularmente como “el pulpo”— reactivando su sistema hidráulico.

Inclusión y recreación: Se instalarán juegos integradores y una plaza blanda para los más pequeños, además de reparar el mobiliario existente.

Identidad y estética: Se contemplan intervenciones de mosaiquismo, iluminación cálida y la incorporación de vegetación nativa.

Participación ciudadana: Se implementará el programa “Adopta tu plaza”, involucrando a vecinos y escuelas en el cuidado del espacio.

Cinco ofertas para la obra

La licitación despertó un notable interés en el sector de la construcción, presentándose cinco firmas locales y regionales: Haure Carlos Alberto; CODI S.R.L.; INCAR S.A.; COCCO Construcciones S.R.L.; y Chezzi Eduardo Marcelo.

Desde la Secretaría de Obras Públicas recalcaron que esta obra se financia al ciento por ciento con fondos municipales, fruto del ordenamiento de las cuentas públicas. «Queremos lograr un efecto de sinergia que mejore y embellezca toda la zona», concluyó Esquibel, remarcando el impacto positivo que tendrá esta obra en la calidad de vida de los vecinos del barrio Lezca.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas