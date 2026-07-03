Con una inversión de 600 millones de pesos, el municipio ejecuta obras hidráulicas en distintos barrios de Concordia

Las intervenciones tienen como principal objetivo mejorar el sistema de drenaje urbano, incrementar la capacidad de escurrimiento del agua y reducir el impacto que generan las lluvias intensas y los fenómenos climáticos severos en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los trabajos más relevantes se desarrolla sobre calle Salto Uruguayo, donde se ejecuta la reconstrucción de un canal que, una vez finalizado, permitirá aumentar significativamente la capacidad de conducción del agua y optimizar el funcionamiento del sistema pluvial en una amplia zona urbana.

En forma paralela, continúan las obras de entubamiento pluvial y construcción de cordón cuneta en los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal, intervenciones destinadas a mejorar el drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar mejores condiciones de transitabilidad y calidad de vida para los vecinos.

Limpieza y mantenimiento de canales

El plan también contempla tareas permanentes de limpieza y mantenimiento de canales, alcantarillas troncales y sumideros estratégicos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad.

En ese marco, se realizaron trabajos sobre el canal de la Defensa Sur, uno de los principales conductos que desemboca en el reservorio del mismo sector, con el propósito de asegurar su máxima capacidad operativa.

Asimismo, en los barrios Agua Patito y San Pantaleón se llevaron adelante tareas de limpieza de canales utilizando maquinaria y personal de la Secretaría de Obras Públicas, optimizando recursos municipales y evitando costos adicionales.

Azcué destacó la inversión y los beneficios para la ciudad

El intendente Francisco Azcué, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, recorrió las obras y remarcó la importancia de las inversiones que se están realizando.

«La inversión que se está haciendo es importante, pero más importantes son los resultados que se obtienen porque estas obras son fundamentales para mejorar la capacidad de drenaje de la ciudad y evitar problemas que se presentan cada vez que se registran lluvias intensas», sostuvo el jefe comunal.

Azcué agregó que estas intervenciones forman parte de una planificación integral destinada a resolver necesidades históricas de distintos sectores de Concordia.

«Invertir en infraestructura permite ordenar los barrios, preservar las mejoras realizadas en las calles y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los concordienses», afirmó.

Obras para reducir el impacto de las lluvias

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que las tareas responden a una estrategia integral de saneamiento hídrico.

«Estamos trabajando en la limpieza, regularización y sistematización de toda la infraestructura hidráulica para que el drenaje funcione a su máxima capacidad y los vecinos sufran el menor daño posible frente a eventos climáticos», indicó el funcionario.

Desde el municipio señalaron que este conjunto de obras forma parte de un plan de infraestructura que busca fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante las precipitaciones, optimizando el funcionamiento de los desagües pluviales y mejorando las condiciones de los barrios donde históricamente se registran inconvenientes durante los días de lluvia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas