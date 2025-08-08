Con una inversión superior a $6 millones, Bomberos de Villa del Rosario adquirió nueva indumentaria y equipamiento

Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, la institución compró camperas y buzos tricota para los bomberos voluntarios y un nuevo kit de ataque rápido, que se incorporará a una de las unidades para el combate de incendios forestales.

Al respecto, Martino comentó que «hemos incorporado nueva indumentaria para nuestro personal bomberil, que siempre está muy predispuesto cuando se lo requiere, y también un kit forestal de ataque rápido, que será instalado en la unidad N° 7 del cuartel». En este sentido, además, precisó que «ahora contamos con tres de estos equipos, todos en funcionamiento, así que estamos muy contentos por continuar equipando al cuartel y su parque automotor».

Por otro lado, el titular de la entidad valoró la inversión realizada y aprovechó para anticipar que «próximamente saldrá a la venta nuestro bono contribución anual, que es muy importante para recaudar fondos para los gastos corrientes y el mantenimiento del cuartel». Y agregó: «agradezco a toda la comunidad de Villa del Rosario y sus colonias, porque todos los años colabora con la institución y sin su aporte no sería posible el crecimiento de la misma».

Por último, Martino destacó que «la idea es seguir mejorando continuamente para estar siempre preparados ante cualquier circunstancia, porque la localidad y sus colonias van creciendo y las necesidades van cambiando. Además, por una decisión de la entidad, ya que no es nuestra obligación, se atiende a la jurisdicción de Santa Ana, que también requiere de nuestros servicios debido a la falta de un cuartel de Bomberos en la vecina comunidad».