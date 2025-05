Concejal que chocó alcoholizado le responde al pedido de renuncia del intendente Davico: «Mi banca no tiene nada que ver con el siniestro»

El siniestro ocurrió en pleno centro de la ciudad, y según el propio Lesik, fue un hecho “contravencional” que no justifica su salida del Concejo Deliberante. “Cometí un error, pero no estaba ebrio. Mi banca de concejal no tiene nada que ver con el siniestro”, manifestó en declaraciones a R2820, dejando en claro que no piensa renunciar a su cargo.

El intendente Davico había solicitado que Lesik diera un paso al costado, apelando a un “acto de responsabilidad institucional”. Sin embargo, el concejal se defendió y señaló que ya asumió su falta: “Acepté el error y me puse a disposición en todo sentido. No se puede tapar un error con otro error”.

En su descargo, Lesik sostuvo que no conducía un vehículo oficial, que no intentó evadir el control, y que incluso fue embestido por otro conductor, pese a que el foco público se centró en su resultado positivo en el test de alcoholemia.

“Fue un acto impulsivo. Salí por un problema personal urgente, una descompostura de mi pareja. Debí haber llamado a alguien, lo reconozco. Pero quiero dejar en claro que no me aproveché de mi rol como concejal ni intenté evitar el control. Estoy dispuesto a reparar el daño”, agregó.

El edil radical también aseguró que su desempeño en el Concejo no se ve afectado por este episodio. “He defendido los intereses de los vecinos desde que asumí, y pienso seguir haciéndolo. Tengo la conciencia tranquila, estaba en perfecto estado y no puse en riesgo a nadie”.

Finalmente, Lesik consideró que esta experiencia deja “una enseñanza” y reconoció que fue “un antes y un después” en su vida personal y política. “Las normas están para cumplirse. Estoy asumiendo las consecuencias como cualquier ciudadano”.

Por el momento, no hay indicios de que el Concejo Deliberante avance en algún proceso de sanción o expulsión, dado que el incidente, aunque polémico, no está vinculado directamente al ejercicio de sus funciones legislativas. La tensión política, sin embargo, promete mantenerse en la agenda pública de Gualeguaychú.

Con informacion de R2820

Redaccion de 7Paginas