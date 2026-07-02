Concejales de Federación impulsan la creación de una Fiscalía especializada en Narcomenudeo

En una iniciativa que podría tener un fuerte impacto en todo el noreste entrerriano, el bloque de concejales del Partido Justicialista de Federación presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al Procurador General de la Provincia la creación y designación de una Fiscalía Especializada en Narcomenudeo para el Departamento Federación.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la proliferación del microtráfico de estupefacientes en la región y busca dotar a la Justicia de una herramienta específica para agilizar las investigaciones y fortalecer la lucha contra este delito.

El autor del proyecto, el concejal justicialista Odalis Burna, explicó a un cronista de 7Paginas que la iniciativa nació luego de mantener distintas reuniones con autoridades policiales.

«Los jefes policiales, que pasaron por la departamental Federacion, nos hicieron saber que sería muy importante contar con un fiscal especializado en narcomenudeo por la dinámica que le daría al trabajo contra este flagelo. La Policía tendría un vínculo permanente con un funcionario judicial especializado en la materia y los procedimientos serían mucho más ágiles», sostuvo el edil.

Burna señaló además que una fiscalía específica permitiría acelerar las investigaciones y reducir los tiempos de respuesta judicial.

«Muchas veces los procedimientos quedan sujetos a la espera de órdenes de allanamiento. Con un fiscal especializado se podrían coordinar las actuaciones con mayor rapidez y eficacia. Desde nuestro lugar como concejales queremos aportar herramientas para combatir un problema que golpea con fuerza a Federación», afirmó.

Crecimiento del narcomenudeo

Entre los fundamentos del proyecto se advierte un crecimiento progresivo de pequeñas organizaciones dedicadas al narcomenudeo, integradas no solo por adultos sino también por menores de edad, quienes terminan siendo víctimas de las redes de comercialización de drogas.

Los concejales consideran que esta realidad exige una respuesta institucional inmediata y recuerdan que la Provincia de Entre Ríos adhirió, mediante la Ley Provincial Nº 10.566, al régimen de desfederalización previsto por la Ley Nacional Nº 26.052, que habilita a las provincias a investigar y juzgar los delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes.

En ese sentido, sostienen que la legislación vigente permite que las fiscalías provinciales intervengan directamente en los casos de comercialización de drogas en pequeñas cantidades destinadas al consumo.

Más rapidez en las investigaciones

Otro de los argumentos centrales del proyecto es que la creación de una Fiscalía Especializada permitiría optimizar el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Entre Ríos.

Según se expresa en la iniciativa, actualmente la demora existente entre la detección de un punto de venta de drogas y la obtención de las órdenes judiciales muchas veces dificulta la posibilidad de sorprender a los responsables en flagrancia o secuestrar elementos de prueba.

La presencia de un fiscal especializado en el Departamento Federación permitiría impartir directivas inmediatas, coordinar los procedimientos en tiempo real y mejorar la eficacia de las investigaciones.

El pedido

El proyecto de resolución solicita formalmente al gobernador Rogelio Frigerio, al Ministerio de Seguridad y Justicia y al Procurador General de Entre Ríos que arbitren los medios necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de una Fiscalía Especializada en Narcomenudeo con competencia en todo el Departamento Federación.

Asimismo, establece que una copia de la resolución sea remitida a las autoridades provinciales y a los legisladores del departamento para respaldar institucionalmente el pedido.

De prosperar la iniciativa, el Departamento Federación contaría con un funcionario judicial dedicado exclusivamente a la investigación del microtráfico de estupefacientes, una medida que, según sus impulsores, fortalecería la prevención, agilizaría las causas judiciales y permitiría una respuesta más efectiva frente a una problemática que preocupa cada vez más a la comunidad