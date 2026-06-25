Concejales de Federación impulsan medidas para mejorar la seguridad vial en el acceso a la ciudad

La iniciativa tomó mayor impulso tras el grave accidente ocurrido días atrás en el acceso a la ciudad, cuando un automóvil que circulaba a alta velocidad atropelló a una adolescente, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron en la amputación de una de sus piernas.

Ante este escenario, en la mañana de este miércoles los concejales mantuvieron una reunión con el jefe de la Departamental Federación de Policía, Comisario Mayor Luis Cristian Valdez Puente, acompañado por el Subcomisario Jairo Exequiel Rufiner, integrante de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos.

Un reclamo que lleva años

Desde el Concejo Deliberante recordaron que existen resoluciones y pedidos previos dirigidos a organismos provinciales para intervenir en la zona, aunque la gravedad de los últimos hechos aceleró la necesidad de avanzar con medidas concretas.

El proyecto impulsado por los ediles advierte sobre la situación que atraviesan los vecinos de los barrios ubicados a ambos márgenes de la Ruta Provincial 44, quienes diariamente deben atravesar una vía de alta circulación para asistir a sus trabajos, escuelas, clubes e instituciones.

La iniciativa sostiene que el crecimiento urbano transformó al acceso en una zona de alto riesgo, debido a la falta de infraestructura adecuada, como cruces seguros, iluminación, veredas y dispositivos de reducción de velocidad.

Entre las medidas propuestas se encuentran la instalación de reductores de velocidad, sendas peatonales protegidas, dársenas urbanas, mejor señalización vial y controles permanentes de tránsito.

Además, se solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos la implementación de operativos fijos de control vehicular hasta que se concreten las obras definitivas.

Trabajo conjunto con la Policía

Tras la reunión con las autoridades policiales, el concejal Agustín Sguerzo, del bloque Juntos por Entre Ríos, explicó en el programa Entre Lineas de radio UNO Federacion, que el objetivo es coordinar acciones entre el municipio, la Policía y los organismos provinciales.

“Hay un montón de resoluciones y pedidos que se vienen realizando desde hace tiempo. Lamentablemente, este accidente aceleró la necesidad de trabajar con mayor urgencia para prevenir nuevos hechos”, expresó.

Sguerzo señaló que durante el encuentro se analizaron diferentes alternativas, entre ellas la colocación de radares, lectores de patentes, cámaras de monitoreo, semáforos y puestos permanentes de control policial.

“Tenemos que definir primero qué sector corresponde al municipio y cuál a la provincia para poder avanzar con las obras necesarias. Mientras tanto, se continuará trabajando en controles preventivos y campañas de concientización”, indicó.

Asimismo, destacó que el crecimiento de los barrios y de las instituciones deportivas ubicadas en la zona obliga a replantear la infraestructura vial existente.

“Es un trabajo que debemos hacer como comunidad. No es un tema político sino una necesidad de todos los vecinos”, remarcó.

Convocatoria a legisladores provinciales

El proyecto también contempla convocar a una reunión de trabajo al senador provincial Rubén Dal Molín y a los diputados provinciales Rubén Rastelli y Gabriela Lena para coordinar gestiones que permitan conseguir financiamiento y acelerar obras de infraestructura vial en el acceso a Federación.

La intención es generar una estrategia conjunta entre el municipio, la provincia y los representantes legislativos para dar una respuesta definitiva a un reclamo histórico de la comunidad.

También plantearon mejoras para el circuito histórico

Por otra parte, Sguerzo informó que el Concejo Deliberante recibió a guías de turismo locales, quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad.

Entre los planteos se encuentran tareas de mantenimiento, limpieza, poda y renovación de señalética en distintos puntos del circuito histórico del antiguo emplazamiento de Federación, incluyendo sectores emblemáticos como la Avenida Costanera, el antiguo Matadero y la ex Maternidad.

Los guías también entregaron un informe con recomendaciones para fortalecer la actividad turística, destacando la necesidad de preservar y mejorar espacios que forman parte de la identidad local.

“Son observaciones constructivas que debemos escuchar. Hay cosas que se han hecho bien, pero también hay sectores que necesitan mantenimiento y recuperación. Estamos a tiempo de mejorar”, concluyó el edil.