Concejales de Juntos por Entre Ríos cuestionaron al Defensor del Pueblo de Paraná: “Debe respetar la neutralidad institucional”

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos del Concejo Deliberante de Paraná expresó su preocupación por la reciente actuación del Defensor del Pueblo de la ciudad y sostuvo que el funcionario debe preservar la neutralidad institucional que exige el cargo.

Los ediles cuestionaron particularmente la decisión del titular de la Defensoría de presentarse como Amicus Curiae en la causa judicial colectiva caratulada “Varios padres en rep. de sus hijos, ASOC. GREMIAL AGMER y FUNDACIÓN CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, correspondiente al Legajo de OGA Nº 36.759.

El expediente está relacionado con la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas en comedores escolares y se tramita en el ámbito de la Justicia provincial.

Desde el bloque cuestionaron además que la participación judicial haya sido acompañada por una difusión pública mediante un comunicado de prensa y una nota de opinión personal.

“No debe utilizarse como plataforma política”

Los concejales consideraron que este accionar implica un posicionamiento que, a su entender, se aleja de la imparcialidad que debe caracterizar a la institución.

“Es inadmisible que se utilice la estructura y la representación de la Defensoría del Pueblo como una plataforma de contienda política o para la promoción de posturas personales”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que la ciudadanía necesita contar con un organismo independiente cuya función central sea actuar con ecuanimidad y defender objetivamente los derechos de la comunidad, sin sesgos partidarios.

Reclaman atención a los problemas de Paraná

El bloque de Juntos por Entre Ríos sostuvo que el Defensor del Pueblo debería concentrar sus esfuerzos y recursos en las problemáticas que afectan diariamente a los vecinos de la capital provincial.

Entre los principales reclamos mencionaron el suministro de agua potable, debido a los cortes de servicio y bajas de presión vinculadas a inconvenientes en las plantas potabilizadoras.

También señalaron las deficiencias del transporte público de pasajeros, incluyendo problemas en las frecuencias y el estado de las unidades.

Otro de los puntos planteados fue la infraestructura y el mantenimiento urbano, con especial énfasis en el alumbrado público, el deterioro de las calles y el bacheo, el drenaje pluvial ante lluvias e inundaciones y el saneamiento y la contaminación de arroyos y cuencas urbanas.

Además, reclamaron mayor intervención en materia de transparencia e información pública, especialmente frente a pedidos de información relacionados con servicios concesionados y el uso de recursos públicos municipales.

En este último punto mencionaron como ejemplos el sistema de estacionamiento medido y la organización de eventos masivos en la ciudad.

“La agenda local exige intervención”

Desde el bloque opositor remarcaron que acompañar los problemas concretos de los vecinos, escuchar sus reclamos y contribuir a encontrar soluciones debe constituir una prioridad para la Defensoría.

“Acompañar estos problemas concretos, escuchar los reclamos cotidianos y aportar a la resolución de las demandas locales es la tarea a la que debe abocarse la institución”, sostuvieron.

Finalmente, los concejales exigieron al titular de la Defensoría del Pueblo que “cese el uso del cargo con fines de actuación política”, recupere la neutralidad institucional que, según señalaron, requiere su investidura y cumpla estrictamente con el marco normativo que regula el ejercicio de sus funciones.

El planteo lleva la firma del Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos del Honorable Concejo Deliberante de Paraná.

Redaccion de 7Paginas