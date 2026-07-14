Concejales de Juntos por Entre Ríos en Paraná respaldaron la reforma previsional y respondieron a las críticas del PJ

A través de un documento enviado a la redaccion de 7Paginas, los ediles oficialistas defendieron la iniciativa del Ejecutivo provincial y señalaron que la reforma busca resolver un problema estructural que, según afirmaron, fue reconocido durante años, pero nunca afrontado con decisiones de fondo.

«No se puede negar un problema que Paraná conoce mejor que nadie»

En el comunicado, los concejales sostuvieron que resulta llamativo el rechazo del bloque justicialista a una reforma que intenta corregir una situación que conocen de primera mano.

«Representan a la ciudad que más aporta al déficit previsional del conjunto de los municipios adheridos a la Caja de Jubilaciones. Por eso, en lugar de negar el problema o mirar para otro lado, deberían acompañar las soluciones que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema», expresaron.

«Durante años se habló del déficit, pero nadie actuó»

Los dirigentes oficialistas remarcaron que el desequilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones es un problema histórico que fue reconocido por sucesivos gobiernos, aunque sin adoptar medidas para revertirlo.

«Durante muchos años todos hablaron del déficit de la Caja. Todos reconocieron que era un problema grave y creciente. Sin embargo, nadie tomó las decisiones necesarias para corregirlo», indicaron.

En ese sentido, señalaron que el resultado de esa falta de decisiones es un sistema previsional que demanda un importante esfuerzo económico de toda la provincia para sostener un déficit que continúa creciendo.

Respaldo a la decisión de Frigerio

Los concejales destacaron que el gobernador Rogelio Frigerio decidió avanzar con una reforma que consideraron indispensable, aun sabiendo que implicaría asumir costos políticos.

«Eligió enfrentar un problema estructural que otros prefirieron postergar, aun sabiendo que esa decisión implicaba dar un debate complejo y asumir los costos políticos de impulsar una reforma indispensable para garantizar el futuro del sistema previsional», afirmaron.

«La reforma busca distribuir responsabilidades»

En el documento también rechazaron las críticas que sostienen que la iniciativa perjudica a los municipios o a los trabajadores.

Según indicaron, el proyecto apunta a distribuir responsabilidades entre los distintos niveles del Estado, contemplando las diferentes realidades de los gobiernos locales.

«La reforma no enfrenta a los municipios con la Provincia ni busca perjudicar a los trabajadores. Por el contrario, procura distribuir responsabilidades, reconocer las distintas realidades de los gobiernos locales y evitar que los municipios que administraron con responsabilidad deban seguir absorbiendo las consecuencias de decisiones que no tomaron», señalaron.

«Los entrerrianos esperan soluciones»

Finalmente, los concejales de Juntos por Entre Ríos sostuvieron que la sociedad demanda dirigentes dispuestos a resolver los problemas y no a utilizarlos con fines políticos.

«Los entrerrianos esperan dirigentes que se animen a resolver los problemas, no que los utilicen para hacer política. Negar la realidad no fortalece la Caja de Jubilaciones; solo posterga las soluciones y agrava las consecuencias», concluyeron.

De esta manera, el oficialismo de Paraná volvió a respaldar públicamente la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, en medio del intenso debate político y sindical que genera el proyecto en la Legislatura entrerriana.