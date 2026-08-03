Concejales de Juntos por Entre Ríos exigen información sobre los gastos de la Fiesta Nacional del Mate

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos presentó un pedido de Acceso a la Información Pública para obtener información detallada sobre la organización y ejecución presupuestaria de la última edición de la Fiesta Nacional del Mate, luego de asegurar que el Departamento Ejecutivo Municipal no respondió un pedido de informes presentado meses atrás.

Según explicaron los ediles, el requerimiento inicial había sido ingresado en marzo de este año en el Honorable Concejo Deliberante, pero, una vez vencidos ampliamente los plazos legales establecidos, no recibieron ninguna contestación oficial.

Ante esa situación, decidieron recurrir al mecanismo previsto por la Ordenanza Nº 9.551 de Acceso a la Información Pública, con el objetivo de obtener la documentación vinculada a la realización del evento.

«Es una obligación legal»

Desde el bloque señalaron a 7Paginas, que el acceso a la información pública constituye un derecho de la ciudadanía y una obligación para la administración municipal.

«El acceso a la información pública no es una concesión del gobierno de turno, sino una obligación legal e institucional. Los concejales tenemos la responsabilidad de controlar cómo se administran los recursos públicos y los vecinos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos. Ante el vencimiento de todos los plazos sin obtener respuestas, decidimos avanzar con esta herramienta para garantizar la transparencia», expresaron los concejales.

Los legisladores municipales sostuvieron además que la Fiesta Nacional del Mate implicó una importante inversión de recursos públicos, por lo que consideran necesario que el Ejecutivo informe de manera precisa cómo se ejecutó el presupuesto y bajo qué procedimientos se realizaron las distintas contrataciones.

Qué información solicitan

El pedido de acceso a la información pública requiere conocer, entre otros aspectos:

El costo total de organización del evento.

El presupuesto originalmente previsto y los aportes realizados por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur).

Las partidas presupuestarias utilizadas para afrontar cada gasto.

El detalle de los gastos en infraestructura, logística, escenarios, sonido, iluminación, seguridad y demás servicios.

La nómina completa de proveedores y contratistas, especificando el objeto de cada contratación, los montos abonados y el procedimiento administrativo utilizado.

El detalle de las contrataciones directas, junto con su fundamentación legal y administrativa.

La identificación de empresas o productoras privadas que participaron en la organización del festival.

El listado de artistas contratados y los cachets abonados a cada uno, además del presupuesto destinado a los espectáculos.

Los subsidios o aportes económicos otorgados a particulares o terceros vinculados con la realización del evento.

Los ingresos obtenidos por venta de entradas, sponsoreo y cualquier otro recurso generado durante la Fiesta Nacional del Mate.

El destino dado a esos fondos y las partidas presupuestarias en las que fueron incorporados.

La documentación respaldatoria correspondiente a cada uno de los datos solicitados.

Los concejales advirtieron que, en caso de no acompañarse la documentación respaldatoria, la respuesta será considerada incompleta.

Otros pedidos sin respuesta

Desde Juntos por Entre Ríos afirmaron además que este no es el único expediente pendiente de contestación por parte del Ejecutivo Municipal.

Indicaron que también permanecen sin respuesta otros pedidos de informes relacionados con los cortes de agua, la estructura de financiamiento de la radio municipal, el rediseño de la bicisenda, la concesión y demolición de la vieja Terminal de Ómnibus, entre otros temas.

Finalmente, el bloque opositor adelantó que continuará utilizando todas las herramientas institucionales previstas por la legislación vigente para garantizar el acceso a la información pública y ejercer el control sobre la administración y utilización de los recursos municipales.