Concejales del PJ de Federación llevaron reclamos históricos al Congreso Nacional

Los integrantes del bloque de concejales del Partido Justicialista de Federación mantuvieron este miércoles una reunión clave en el Congreso de la Nación. El encuentro, encabezado por el senador nacional por Entre Ríos, Adán Bahl, sirvió para que los legisladores locales trasladaran una agenda de proyectos y preocupaciones urgentes que hoy atraviesan a la comunidad federaense.

Salud mental: contra la lógica centralista

Uno de los puntos más críticos tratados fue la situación de la salud mental. Los concejales manifestaron su alarma por los reiterados episodios en la ciudad que evidencian la falta de dispositivos de contención.

«El interior debe tener voz en la reforma de la ley de salud mental; no se puede pensar la realidad de Federación desde una lógica centralista», sostuvieron, exigiendo recursos humanos e infraestructura para protocolos de intervención ante situaciones de riesgo.

CAFESG: «Federación no puede seguir postergada»

Los ediles plantearon con firmeza el reclamo por una distribución equitativa de los recursos de CAFESG. Denunciaron la histórica postergación que sufre la ciudad, siendo una de las más afectadas por la represa de Salto Grande, y exigieron transparencia en los criterios de asignación.

«Necesitamos que los recursos se traduzcan en obras concretas y empleo para los federaenses, terminando con la discrecionalidad en el reparto de fondos», remarcaron durante la reunión.

Tierra, Tarifas y Casino

La agenda legislativa también incluyó temas de alto impacto económico y urbano:

Transferencia de tierras: Se abordó el proyecto de ley para que el Estado Nacional ceda a la provincia (con destino final al municipio) más de 2,1 millones de metros cuadrados de terrenos remanentes del ex emplazamiento. El objetivo es potenciar el desarrollo productivo y urbano.

Tarifazo eléctrico: Los concejales solicitaron medidas para mitigar el impacto de los altos costos de energía que golpean a las familias y al sector productivo local.

Turismo y Casino: Expresaron su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores del Casino Federación, ante la incertidumbre generada por el cierre de otras salas de juego en la provincia.

Compromiso de gestión

Tras el encuentro, los concejales reafirmaron su compromiso de seguir gestionando ante los distintos niveles del Estado. «Nuestra función es llevar la voz de los vecinos a cada ámbito institucional para que Federación no quede relegada en las decisiones que impactan en su desarrollo», concluyeron.

Con información de prensa Bloque Concejales Justicialistas

Redaccion de 7Paginas