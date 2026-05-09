Concejales e intendentes justicialistas consolidan un espacio de gestión y diálogo en Entre Ríos

Durante el encuentro se analizaron estrategias para articular políticas públicas, se compartieron experiencias de gestión y se remarcó la importancia de la formación de cuadros técnicos y políticos. Además, los dirigentes destacaron la consolidación de un “peronismo a la entrerriana”, con identidad propia y centrado en las necesidades de cada comunidad.

La presidenta del bloque Más para Entre Ríos de Paraná, Luisina Minni, sostuvo que la Liga “se consolida como un espacio pionero en el país”, al remarcar que no existen antecedentes de una estructura similar en Argentina. También destacó el acompañamiento de los intendentes y el respaldo de la militancia, subrayando la diversidad de sus integrantes, entre quienes se encuentran profesionales de distintas áreas, trabajadores estatales, referentes sociales y gremiales.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales justicialistas de Concordia, Carolina Amiano, afirmó que en la reunión “se compartieron experiencias, se analizaron estrategias de gestión y se habló del rol del peronismo en este escenario complejo que atraviesa la provincia”.

En ese sentido, cuestionó la gestión provincial encabezada por Rogelio Frigerio y sostuvo que “Entre Ríos empieza a sufrir las consecuencias de un modelo que no nos representa”. Además, agregó: “Frente a la ausencia de un Estado provincial, que parece haber perdido el pulso de la calle, nosotros somos la opción. Somos la alternativa que se construye desde abajo, con la gestión de nuestros intendentes y el trabajo legislativo de nuestros concejales”.

“Peronismo a la entrerriana”

El presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas e intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, expresó un fuerte optimismo respecto al futuro del espacio político y resaltó la existencia de “cientos de liderazgos” en toda la provincia.

“El mensaje del peronismo a la entrerriana significa que no vendrá nadie de afuera de las fronteras entrerrianas a ponernos candidatos”, enfatizó el jefe comunal, al tiempo que destacó la decisión del Partido Justicialista de impulsar equipos técnicos que elaboren propuestas para dialogar con sectores de la producción, el trabajo, el comercio y la economía.

A su turno, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, valoró la realización del encuentro y aseguró que “la democracia sólida la construyeron los partidos”, por lo que consideró necesario avanzar en la elaboración de un programa de gobierno que permita dialogar con distintos sectores de la sociedad.

“Hay que mirar desde el peronismo con amplitud, para diseñar un programa nacional; tenemos que construir este peronismo a la entrerriana”, expresó Romero, quien además consideró que el justicialismo, junto a otras fuerzas afines, “puede construir una alternativa” para la provincia.

Finalmente, la dirigente sostuvo que el espacio cuenta con “los mejores cuadros” y que, mediante acuerdos amplios, es posible construir “otra mirada de Entre Ríos y superarse”.

Por Pedro Martinez