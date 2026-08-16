Concejales entrerrianos se negaron a nombrar “Lionel Messi” a una avenida de su ciudad

El Concejo Deliberante de Cerrito rechazó la modificación de una ordenanza que era necesaria para avanzar con el proyecto de denominar “Lionel Andrés Messi” a una nueva avenida de la ciudad. La iniciativa había sido impulsada por vecinos y contaba con más de 280 firmas.

El proyecto fue tratado el miércoles durante una sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Antes de la votación, los vecinos que impulsaron la propuesta tuvieron la posibilidad de exponer ante los concejales los fundamentos de la iniciativa y explicar el proceso de recolección de adhesiones.

La avenida que se buscaba bautizar con el nombre del capitán de la Selección argentina es una nueva avenida ubicada en el Barrio Este de Cerrito, al sur de la esquina de las avenidas Uruguay e Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza Manuel Belgrano.

Para avanzar con el homenaje era necesario modificar el artículo 6 de la ordenanza vigente, que establece que cuando se propone utilizar el nombre de una persona para un espacio público, debe estar fallecida.

Los vecinos plantearon que esa modificación no solo permitiría avanzar con el homenaje a Messi, sino que también abriría la posibilidad de que en el futuro puedan proponerse nombres de personas vivas para homenajear a figuras destacadas del deporte, la cultura, la ciencia o instituciones de la ciudad.

Sin embargo, el Concejo Deliberante rechazó la modificación. Según explicaron los impulsores en un comunicado, el bloque de la Unión Vecinal Cerrito votó en contra de modificar el artículo.

Entre los argumentos expuestos durante el debate, señalaron que los concejales consideraron que no pueden realizar una evaluación completa de la vida y trayectoria de una persona mientras esté viva. También plantearon que habilitar este tipo de homenajes podría generar un aumento de solicitudes para nombrar espacios públicos y que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de decidir qué nombres aceptar y cuáles rechazar.

De esta manera, al no modificarse la ordenanza, quedó descartada la posibilidad de denominar la avenida como “Lionel Andrés Messi”.

La reacción de los vecinos

Tras conocer la decisión, los impulsores de la iniciativa expresaron su respeto por la resolución del Concejo, aunque manifestaron que no comparten los fundamentos utilizados para rechazarla.

“Consideramos que el fallecimiento de una persona no es el acto que garantiza al cien por ciento su buena reputación y valoración”, sostuvieron.

También cuestionaron que se desalienten iniciativas de este tipo impulsadas por vecinos y remarcaron que el rol del cuerpo legislativo es escuchar y representar a quienes lo eligieron.

Los organizadores agradecieron además a los más de 280 vecinos que firmaron el pedido y a quienes acompañaron la propuesta aunque no pudieron suscribirla por ser menores de edad o residir en otras localidades.

Finalmente, aseguraron que el rechazo del proyecto no modifica su valoración sobre el futbolista: “Para quienes impulsamos este proyecto, Lionel Messi es y seguirá siendo un referente indiscutido, y aunque no cuente con su avenida, deseamos que viva por siempre”.

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