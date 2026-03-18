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Miércoles 18 de marzo de 2026
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Concejales justicialistas de Federación exigen explicaciones urgentes a CAFESG por obras previstas para 2026

En una iniciativa orientada a defender los intereses de la comunidad, concejales del bloque justicialista de Federación presentaron un proyecto de resolución para citar de manera urgente al Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande.
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Redacción 7Paginas

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El pedido surge a raíz de recientes declaraciones públicas del presidente del organismo, Carlos Cecco, y ante la creciente incertidumbre respecto al destino de los fondos y las obras proyectadas para el ejercicio 2026 en la ciudad.

Reclamo por definiciones concretas

La iniciativa plantea la necesidad de que el Directorio de CAFESG brinde una audiencia institucional en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de detallar aspectos clave vinculados a la planificación del próximo año.

Entre los principales puntos que se solicitan se encuentran:

El monto exacto del presupuesto 2026 asignado a Federación y los criterios de distribución de los excedentes.

Un listado concreto de las obras de infraestructura previstas, junto a sus plazos de ejecución.

El cumplimiento de las ordenanzas vigentes que exigen la contratación de mano de obra local.

“Federación no puede seguir esperando”

Desde el bloque impulsor remarcaron la urgencia del planteo y la necesidad de respuestas claras. “Somos la ciudad más afectada históricamente por la represa y no permitiremos que los recursos de los excedentes sigan postergando nuestras necesidades básicas”, señalaron.

Asimismo, indicaron que el objetivo es garantizar que el decreto provincial de distribución de fondos se traduzca en beneficios concretos para el desarrollo local y la generación de empleo.

Firma de los concejales

El proyecto lleva la firma de los seis ediles del bloque justicialista: Burna, García, Gil, Gómez, Rodríguez y Surt.

Finalmente, se espera que la citación al Directorio de CAFESG se concrete en el corto plazo, teniendo en cuenta la inmediatez de las definiciones presupuestarias para el año 2026.

Prensa, bloque de ediles del PJ