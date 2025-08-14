Concejo Deliberante aprobó la nueva ordenanza del EMCONTUR y una agenda cargada de propuestas culturales y educativas

Un nuevo marco para el EMCONTUR

Reta de Urquiza celebró la aprobación, recordando que se trataba de una promesa de campaña de la actual gestión.

“La ordenanza anterior era imposible de llevar a la práctica. Esta nueva normativa realmente ordena todo y aclara bien las funciones del EMCONTUR”, afirmó.

Según explicó, el texto fue elaborado durante más de un año y su tratamiento se aceleró debido a cambios en la Subsecretaría de Turismo. Contó con el respaldo mayoritario de las instituciones privadas que integran el Ente, con una sola manifestándose en desacuerdo.

“Fueron los propios organismos los que pidieron que se tratara hoy, sobre tablas”, concluyó.

Homenaje a veteranas de Malvinas

La sesión incluyó un emotivo reconocimiento a tres heroínas y veteranas de la Guerra de Malvinas de 1982: María Liliana Colino, Silvia Barrera y Mariana Florinda Soneira. La propuesta, impulsada por la concejal Claudia Villalba, fue aprobada por unanimidad.

“La historia las ocultó. Hoy hacemos justicia al reconocer su valor, su coraje y su profundo amor a nuestra bandera”, sostuvo Villalba.

Cultura, historia y tradiciones en la agenda

Durante la jornada también se aprobaron diversas declaraciones de interés municipal:

Museo Ferroviario: 6° Encuentro Nacional y 5° Provincial de Museos Ferroviarios y Ferroaficionados, a realizarse en agosto de 2025 en el Centro de Convenciones (Claudia Villalba).

Eventos culturales: el festival folclórico AREPAMOR (5 de septiembre), la Gala Folclórica en el Teatro Odeón (14 de noviembre) y el evento cultural En Serio (18 al 22 de agosto) —proyectos impulsados por la concejal Verónica Del Boca.

Fiestas y exenciones: 3° Fiesta del Bicudo (20 y 21 de septiembre) propuesta por Celeste Fuscado, y la exención del pago de la Tasa de Espectáculos Públicos para el evento de la Comparsa Emperatriz el próximo 16 de agosto (Claudia Villalba).

Con informacion de prensa H.C.D

Redaccion de 7Paginas