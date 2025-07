Concejo Deliberante en silencio: fuerte crítica de Andrés Messina al estado de la democracia en Federación

Messina sostiene que el Concejo ha dejado de ser un verdadero espacio democrático: “Lo que antes fue un lugar de debate político, control institucional y participación, hoy es apenas una estructura vacía, funcional al poder y muda frente a los problemas de la ciudad”, expresa en el inicio del escrito.

Uno de los aspectos que más critica es la eliminación de la transmisión en vivo de las sesiones, lo que impide a los vecinos seguir los temas tratados. “Hoy, ese derecho fue eliminado. Ya no hay cámaras, no hay vecinos mirando, y mucho menos voluntad de rendir cuentas”, remarca.

Además, advierte sobre la eliminación del punto “Asuntos Varios”, herramienta que permitía incluir temáticas urgentes o fuera del orden del día. “Su ausencia no es casual: es una decisión para evitar el debate y blindar el silencio”, dispara.

La nota también cuestiona con fuerza el rol actual de la oposición, particularmente de la UCR, a quienes acusa de actuar “como una copia del oficialismo, sin confrontar ni controlar”. Según Messina, esta postura ha permitido que el oficialismo del PJ gobierne sin contrapesos ni control institucional.

En otro de los pasajes más críticos, el autor pone el foco en la falta de autonomía política de los concejales: “Muchas veces, sus decisiones parecen responder más a alineamientos externos que al mandato ciudadano”, escribe. A su juicio, esta dependencia política vacía al Concejo de sentido y lo aleja de la ciudadanía.

“Esto no es solo un retroceso democrático; es una traición a la ciudadanía. Se ha vaciado de contenido el espacio que debía garantizar transparencia, control y representación”, afirma con contundencia.

Messina concluye su columna con un llamado a recuperar la democracia local: “Federación no necesita un Concejo decorativo. Necesita un espacio real de representación, con concejales autónomos, sesiones abiertas, control firme y discusiones políticas visibles. Porque donde no hay debate, crece la impunidad. Y donde no hay control, el poder avanza sin límites”.