Concepción del Uruguay: hubo corridas y disparos durante un operativo contra el narcotráfico

La tensión escaló rápidamente en las inmediaciones de la Escuela Nº 113, donde un grupo de vecinos se enfrentó con el personal policial mediante el lanzamiento de piedras, lo que provocó daños materiales en las unidades móviles y obligó a la retirada preventiva de los equipos periodísticos locales que cubrían los hechos.

Los procedimientos fueron autorizados formalmente por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, bajo la tutela de la jueza Analía Ramponi, con la intervención directa de la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 2, cuyo titular es Lucas E. Claret.

En total, las fuerzas de seguridad ejecutaron diez mandamientos judiciales en forma simultánea, distribuidos estratégicamente para desarticular la organización bajo investigación:

Nueve allanamientos en diferentes sectores urbanos de Concepción del Uruguay.

El foco principal de los disturbios se concentró en los pasajes internos del barrio Malvinas Argentinas. A medida que las brigadas policiales ingresaban a los domicilios señalados, varios civiles comenzaron a hostigar a los uniformados. Testigos presenciales confirmaron que una de las unidades de traslado de la fuerza sufrió la destrucción total de su luneta trasera producto de los cascotes arrojados.

Registros audiovisuales obtenidos por los propios habitantes de la zona dieron cuenta de corridas generalizadas y de un escenario de extrema complejidad. En los mismos reportes se constató que se escucharon reiterados disparos de armas de fuego en el área de conflicto. Hasta el momento, las autoridades médicas de la región no notificaron el ingreso de personas heridas a los centros de salud locales, ni se precisó oficialmente el origen de las detonaciones.

Las actuaciones correspondientes a la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes se mantienen bajo estricto secreto de sumario por disposición de las autoridades federales.

El informe policial

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, se llevaron adelante este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en Concepción del Uruguay y Paraná, con importantes resultados en materia de secuestros y detenciones, indica el parte policial emitido a última hora del miércoles.

Los procedimientos, estuvieron dirigidos por el subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos Comisario Inspector Pablo Gastón Preiz Casas y por el Jefe Departamental Uruguay, Comisario Mayor Esteban Allegrini.

En total, se concretaron diez medidas judiciales: nueve en Concepción del Uruguay y una en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Los procedimientos se desarrollaron entre las 16:00 y las 22:35 horas.

Durante los allanamientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de envoltorios listos para la comercialización de sustancias estupefacientes, tanto de cocaína como de marihuana.

También se secuestraron:

Un revólver calibre 32 con municiones de distinto tipo.

Un arma tipo airsoft.

Teléfonos celulares, chips y cargadores.

Dinero en efectivo por una suma superior a los dos millones de pesos.

Tres balanzas digitales utilizadas para el fraccionamiento.

Elementos de corte y fraccionamiento.

Un cuaderno con anotaciones de interés para la causa.

Un motovehículo.

Detenidos y personas identificadas

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Además, otras cuatro personas fueron trasladadas a sede policial para su correcta identificación, mientras que un total de 19 personas fueron identificadas en los distintos procedimientos, entre ellas 10 mujeres y 9 hombres, todos mayores de edad.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa

La Piramide