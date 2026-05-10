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Domingo 10 de mayo de 2026
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Concepción del Uruguay: Una joven pelea por su vida tras un grave choque en picadas ilegales

El siniestro ocurrió este domingo durante una convocatoria masiva denominada “Domingrau”. La víctima, de 23 años, se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado. La Justicia investiga el hecho bajo la figura de pruebas de destreza ilegal.
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Redacción 7Paginas

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Un grave siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde en Concepción del Uruguay volvió a poner sobre la mesa el peligro de las picadas clandestinas. Una joven de 23 años permanece internada en estado crítico y con riesgo de vida tras un fuerte impacto entre dos motocicletas en la colectora de la Autovía Artigas.

El escenario del hecho

El episodio se registró alrededor de las 17:10 horas a la altura del kilómetro 124, frente a una reconocida firma comercial. Según fuentes policiales, el lugar era escenario de una concentración masiva de motociclistas bajo la modalidad “Domingrau”, una convocatoria realizada a través de redes sociales para realizar maniobras peligrosas, acrobacias y pruebas de velocidad.

En ese contexto, una motocicleta Yamaha Crypton, en la que circulaba un joven de 23 años acompañado por la víctima, colisionó violentamente contra una Honda Wave, la cual era conducida por un adolescente de 17 años.

Parte médico: Estado crítico

La joven se llevó la peor parte del impacto. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, los médicos confirmaron lesiones de extrema gravedad:

Traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de conocimiento.

Estallido de bazo, lo que derivó en una intervención quirúrgica inmediata.

Actualmente, se encuentra alojada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Su pronóstico es reservado y los profesionales de salud confirmaron que existe riesgo de muerte. Por otro lado, los conductores de ambos rodados también sufrieron lesiones, aunque de menor consideración, y permanecen bajo evaluación médica.

Con informacion de La Piramide

Redaccion de 7Paginas