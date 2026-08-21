CONCIENCIA ANIMAL: ¿Qué hacer ante casos de maltrato?

Es importante destacar que, ante un posible caso de maltrato, la denuncia formal debe realizarse ante la Policía o Fiscalía, ya que es la vía legal que permite que el hecho sea registrado, investigado y, eventualmente, derivado a la Justicia. La difusión en redes sociales o el contacto con organizaciones animalistas no reemplazan la denuncia formal. Incluso, una exposición pública puede resultar contraproducente para el desarrollo de una investigación.

¿Qué es el maltrato animal?

La Ley 14.346 establece que los malos tratos y los actos de crueldad contra los animales constituyen un delito. Entre las situaciones que pueden configurar maltrato se encuentran, por ejemplo, el abandono, la falta de cuidados adecuados, la falta de alimentación suficiente o la falta de atención y medicación cuando el animal la necesita, entre otras situaciones contempladas por la normativa.

¿Por qué es importante denunciar?

La denuncia es el punto de inicio de una investigación. Es lo que permite que la Fiscalía tome conocimiento formal de un posible delito y pueda comenzar a investigar los hechos. No es necesario pertenecer a una organización animalista ni tener certeza absoluta de lo que está ocurriendo. Cualquier persona que vea, conozca o incluso sospeche que un animal está siendo maltratado o no recibe los cuidados necesarios puede realizar una denuncia.

¿Cómo se denuncia?

La denuncia puede realizarse: En la comisaría más cercana o directamente en Fiscalía. Es fundamental aportar el lugar exacto donde se encuentran los animales, especialmente la dirección, ya que esta información permite a las autoridades avanzar en la investigación y, cuando corresponda, solicitar las medidas judiciales necesarias.

¿Qué es importante recordar?

La protección legal alcanza a todos los animales, sin distinción. Denunciar tampoco significa necesariamente que el animal será retirado de inmediato. El objetivo es que la situación sea investigada y corregida, procurando garantizar el bienestar del animal. En situaciones de mayor gravedad, cuando corresponda, pueden adoptarse medidas específicas para protegerlo. Además es importante aclarar que existen garantías para los denunciantes que los protegen.

Conciencia Animal desarrolla desde hace años una tarea sostenida en nuestra comunidad, trabajando por el bienestar animal desde el animalismo, la concientización y la educación, con el objetivo de informar, promover la responsabilidad y acercar herramientas que permitan construir una sociedad con mayor respeto y compromiso hacia los animales.

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