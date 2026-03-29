Cónclave radical en Villa Elisa: la UCR reafirmó su unidad y el respaldo estratégico a la gestión provincial

La ciudad de Villa Elisa se convirtió este fin de semana en el epicentro del debate político del radicalismo provincial. En el Salón del Hotel Quinto Elemento, se llevó a cabo un encuentro de dirigentes de la UCR en gestión, donde se ratificó la unidad partidaria y el compromiso de acompañar el proceso de transformación que atraviesa la provincia.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la intendenta anfitriona, Susana Lambert, acompañada por Alicia Oviedo, presidenta del Comité Provincial de la UCR, y Eliana Lagraña, representante de la Juventud Radical. Las dirigentes coincidieron en destacar el despliegue territorial del partido y la responsabilidad histórica de sostener el rumbo del gobierno actual.

El rol de los municipios y la Legislatura

El bloque de los intendentes estuvo representado por Francisco Azcué, quien expuso sobre los desafíos de la gestión local. Por su parte, los legisladores Darío Schneider, Silvio Gallay y Rubén Dal Molín hicieron hincapié en la importancia de mantener el orden de las cuentas públicas como cimiento para el crecimiento regional.

Desde el ámbito legislativo, se remarcó el compromiso de dar tratamiento y celeridad a las propuestas del Ejecutivo que busquen generar nuevas oportunidades para los entrerrianos.

Aporte técnico y visión regional

El encuentro sirvió también para dar cuenta del «músculo» técnico que el radicalismo aporta a la estructura de gobierno. Expusieron los ministros Fabián Boleas (Economía) y Hernán Jacob (Planeamiento), junto al secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, el titular de la UEP, Gustavo Cusinatto, y el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti.

Un punto destacado de la jornada fue la presencia del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien valoró positivamente el rumbo de la gestión entrerriana y destacó la sintonía estratégica que existe hoy en la región del Litoral. Asimismo, el evento contó con el respaldo de autoridades nacionales de la UCR, representadas por la Vicepresidencia del Comité Nacional.

«Unidad y proyección»

El cierre institucional de la jornada estuvo a cargo de la vicegobernadora Alicia Aluani. En su discurso, Aluani convocó a los presentes a seguir trabajando de manera articulada: «Es fundamental fortalecer la unidad y el trabajo conjunto para construir una Entre Ríos con desarrollo y proyección», enfatizó.

Con este encuentro, el radicalismo entrerriano no solo mostró una foto de cohesión interna, sino que envió un mensaje claro de gobernabilidad y protagonismo dentro de la coalición de gobierno, marcando una agenda basada en la gestión territorial y la eficiencia administrativa.

Con información de prensa UCR

Redacción de 7Paginas