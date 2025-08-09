Concluyeron los trabajos en la Planta Potabilizadora de Concordia y el servicio comenzará a normalizarse de forma progresiva

Las tareas, que comenzaron el viernes, incluyeron la limpieza y desinfección de cisternas y tanques de almacenamiento, así como intervenciones técnicas en puntos estratégicos de la red de distribución, especialmente en zonas de alta demanda como los barrios La Bianca y Pampa Soler. También se realizaron limpiezas en sectores clave para reducir la turbiedad causada por la acumulación de sedimentos en las cañerías y se concretó la reparación y recambio de válvulas esclusas, mejorando así la regulación del caudal y la presión.

Azcué destacó que estos trabajos, además de ser indispensables para el correcto funcionamiento de la planta, fueron posibles “gracias a la responsabilidad de los contribuyentes”, señalando que se invirtieron alrededor de 35 millones de pesos. Asimismo, valoró el compromiso de los trabajadores del EDOS que participaron en todas las etapas del operativo.

Javier Del Cerro, titular del EDOS, explicó que este tipo de tareas se realizan una vez al año, de forma planificada y en épocas de menor consumo, mientras que William Sosa, gerente de Operaciones, detalló que en esta oportunidad se reemplazó una bomba de impulsión que llevaba más de tres años sin recibir mantenimiento preventivo.

El servicio comenzará a normalizarse de forma progresiva en las próximas horas, a medida que el proceso de impulsión alcance su capacidad máxima y se complete el llenado de la red de distribución.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas