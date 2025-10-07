Concordia: 15 años de prisión para el asesino de Gisela Ríos

Cabe mencionar que durante la audiencia de cesura celebrada el 25 de septiembre en los Tribunales de Concordia, los fiscales Martín Núñez, Mario Guerrero y Natalia Conti solicitaron la pena de 15 años de prisión. Por su parte, el defensor oficial Alejandro Giorgio había pedido la pena mínima. Finalmente, el juez técnico Larocca Rees resolvió imponer la condena requerida por la Fiscalía.

El 19 de septiembre pasado, un jurado popular había encontrado a Escobar culpable del delito de “homicidio en ocasión de robo”, luego de cuatro jornadas de debate desarrolladas en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía. El caso se trató del juicio por jurados número 140 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

El crimen de Gisela Ríos

El trágico hecho que terminó con la vida de Gisela Ríos ocurrió el 26 de febrero de 2017. La joven fue atacada en la esquina de avenida Presidente Illia y calle Sarmiento, en el barrio El Triángulo de Concordia. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta intentaron robarle y uno de ellos le disparó en la cabeza.

Ríos permaneció varios días internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Masvernat, donde finalmente falleció a causa de la grave herida recibida.

Con la sentencia de este martes, se cierra un extenso proceso judicial que culmina con la condena de Rubén Darío Escobar, considerado autor penalmente responsable de un crimen que conmocionó a toda la comunidad concordiense.

Redacción de 7Paginas