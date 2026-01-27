Concordia: a un acusado de robo de dólares y amenazas le secuestraron un loro y plantas de marihuana

Según se informó a 7Paginas, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 24 de enero, cuando un hombre se encontraba en la vivienda de su expareja y advirtió la faltante de 300 dólares que tenía guardados en una mochila. Al reclamarle por el dinero al hermano de su expareja, este lo habría amenazado, situación que motivó la denuncia correspondiente y el inicio de actuaciones judiciales.

En el marco de la investigación, durante la jornada de este lunes se llevaron a cabo dos allanamientos. El primero se realizó en una vivienda de la ciudad, donde los efectivos secuestraron dos equipos de comunicación y dos animales silvestres: un búho orejudo adulto y un loro hablador de la especie Amazona aestiva.

Ante esta situación, intervino la Brigada de Abigeato, que procedió al decomiso de las especies y al secuestro de una jaula de alambre en la que se encontraba el loro. Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841.

El segundo allanamiento tuvo lugar en otra vivienda, donde se constató la presencia de siete plantas de marihuana que superaban los dos metros de altura. Las plantas fueron secuestradas y se dio intervención a la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza en la determinación de responsabilidades penales del acusado.