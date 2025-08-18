Concordia: abiertas las preinscripciones a todas las carreras de la FHAYCS UADER

Bajo el lema “¡Estudiá en Concordia!”, la institución informó que ya se encuentran disponibles las inscripciones para las Tecnicaturas en Salud Mental, Gerontología y Música, además de la nueva propuesta académica 2025: la Licenciatura en Canto Popular.

Se trata de carreras universitarias, gratuitas y con títulos de alcance nacional. La modalidad es presencial, aunque permiten hasta un 30% de cursado virtual.

Las propuestas académicas

Tecnicaturas en Salud Mental (3 años)

Tecnicatura Universitaria en Psicogerontología

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico

Tecnicaturas en Música (3 años)

Tecnicatura Instrumentista Musical (Piano y/o Guitarra)

Licenciaturas (5 años)

Licenciatura en Canto Popular

Plazo de preinscripción: hasta el 30 de septiembre.

El trámite se realiza a través del sistema SIU Guaraní, disponible en la web oficial de la Facultad: fhaycs-uader.edu.ar

Informes y consultas

Quintana 37 – Concordia

alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar

WhatsApp: +54 9 345 415-3915

Instagram: @fhaycs_cdia

Canal oficial en WhatsApp: Sede Concordia FHAyCS-UADER

La FHAYCS-UADER resaltó que esta es una gran oportunidad para quienes desean estudiar cerca de casa, accediendo a una formación universitaria de calidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Redaccion de 7Paginas