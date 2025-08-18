7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
Concordia: abiertas las preinscripciones a todas las carreras de la FHAYCS UADER

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAYCS-UADER) anunció la apertura de las preinscripciones online para cursar en la sede Concordia.
Redacción 7Paginas

Bajo el lema “¡Estudiá en Concordia!”, la institución informó que ya se encuentran disponibles las inscripciones para las Tecnicaturas en Salud Mental, Gerontología y Música, además de la nueva propuesta académica 2025: la Licenciatura en Canto Popular.

Se trata de carreras universitarias, gratuitas y con títulos de alcance nacional. La modalidad es presencial, aunque permiten hasta un 30% de cursado virtual.

Las propuestas académicas

Tecnicaturas en Salud Mental (3 años)

Tecnicatura Universitaria en Psicogerontología

Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico

Tecnicaturas en Música (3 años)

Tecnicatura Instrumentista Musical (Piano y/o Guitarra)

Licenciaturas (5 años)

Licenciatura en Canto Popular

Plazo de preinscripción: hasta el 30 de septiembre.

El trámite se realiza a través del sistema SIU Guaraní, disponible en la web oficial de la Facultad: fhaycs-uader.edu.ar

Informes y consultas

Quintana 37 – Concordia

alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar

WhatsApp: +54 9 345 415-3915

Instagram: @fhaycs_cdia

Canal oficial en WhatsApp: Sede Concordia FHAyCS-UADER

La FHAYCS-UADER resaltó que esta es una gran oportunidad para quienes desean estudiar cerca de casa, accediendo a una formación universitaria de calidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

