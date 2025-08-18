Concordia: abiertas las preinscripciones a todas las carreras de la FHAYCS UADER

Bajo el lema “¡Estudiá en Concordia!”, la institución informó que ya se encuentran disponibles las inscripciones para las Tecnicaturas en Salud Mental, Gerontología y Música, además de la nueva propuesta académica 2025: la Licenciatura en Canto Popular.
Se trata de carreras universitarias, gratuitas y con títulos de alcance nacional. La modalidad es presencial, aunque permiten hasta un 30% de cursado virtual.
Las propuestas académicas
Tecnicaturas en Salud Mental (3 años)
Tecnicatura Universitaria en Psicogerontología
Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico
Tecnicaturas en Música (3 años)
Tecnicatura Instrumentista Musical (Piano y/o Guitarra)
Licenciaturas (5 años)
Licenciatura en Canto Popular
Plazo de preinscripción: hasta el 30 de septiembre.
El trámite se realiza a través del sistema SIU Guaraní, disponible en la web oficial de la Facultad: fhaycs-uader.edu.ar
Informes y consultas
Quintana 37 – Concordia
alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar
WhatsApp: +54 9 345 415-3915
Instagram: @fhaycs_cdia
Canal oficial en WhatsApp: Sede Concordia FHAyCS-UADER
La FHAYCS-UADER resaltó que esta es una gran oportunidad para quienes desean estudiar cerca de casa, accediendo a una formación universitaria de calidad sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
