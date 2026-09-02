Concordia: Abordaje territorial en barrio los barrios Los Pájaros

La jornada se desarrollará este sábado 5 de septiembre, de 11:00 a 15:00 horas, en el predio SEDRONAR, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores, en el barrio Los Pájaros.

En esta oportunidad, el abordaje estará destinado a los vecinos de los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y San Francisco Este y Oeste, quienes podrán acercarse para realizar consultas, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones municipales.

Durante la jornada estarán presentes más de 20 áreas del Municipio, que brindarán atención directa a la comunidad y permitirán a los vecinos resolver inquietudes y realizar distintos trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Entre las propuestas se encuentran servicios y atenciones vinculados a salud, trámites, documentación, licencia de conducir, tarjeta SUBE, atención veterinaria, capacitación sobre manipulación de alimentos, además de información y asesoramiento sobre programas y servicios municipales.

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó que estos abordajes forman parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.

De esta manera, el Municipio continúa profundizando una gestión cercana, llevando sus áreas y servicios directamente a los barrios y promoviendo una atención más accesible para toda la comunidad.

Prensa municipal