7PAGINAS

Jueves 28 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Concordia abre nuevas oportunidades de entrenamiento laboral en el sector citrícola

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo y en articulación con una reconocida empresa del sector citrícola, anunció la apertura de nuevas convocatorias de entrenamiento laboral, que comenzarán en el mes de octubre.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La propuesta está destinada a personas que forman parte de los programas Fomentar o VAT, con el objetivo de ofrecer formación en ámbitos laborales reales, fortalecer competencias y favorecer la inserción en el mercado de trabajo.

Puestos disponibles

🔹 Operario de Empaque

Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas), conocimientos sólidos en Excel, responsabilidad y proactividad.

Se valorarán estudios en Ingeniería en Alimentos, Industrial o Eléctrica.

Edad: entre 25 y 40 años.

Sexo: masculino.

Movilidad propia.

🔹 Operario de Planta de Jugos

Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas o estudiantes de la UTN), capacidad de trabajo en equipo.

Edad: entre 20 y 30 años.

Sexo: masculino.

Movilidad propia.

Ambas búsquedas están orientadas a residentes de Concordia y la región, brindando la posibilidad de integrarse a una empresa líder de la citricultura, sector estratégico para la economía local.

Formación con salida laboral

El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, resaltó:

“Con estas instancias de entrenamiento buscamos generar oportunidades concretas de formación y acercar a los vecinos de Concordia a experiencias laborales que les permitan desarrollar competencias útiles para su futuro profesional”.

Cómo postularse

Los interesados deberán presentar su CV actualizado, Título Secundario y DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.