Concordia abre nuevas oportunidades de entrenamiento laboral en el sector citrícola

La propuesta está destinada a personas que forman parte de los programas Fomentar o VAT, con el objetivo de ofrecer formación en ámbitos laborales reales, fortalecer competencias y favorecer la inserción en el mercado de trabajo.
Puestos disponibles
🔹 Operario de Empaque
Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas), conocimientos sólidos en Excel, responsabilidad y proactividad.
Se valorarán estudios en Ingeniería en Alimentos, Industrial o Eléctrica.
Edad: entre 25 y 40 años.
Sexo: masculino.
Movilidad propia.
🔹 Operario de Planta de Jugos
Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas o estudiantes de la UTN), capacidad de trabajo en equipo.
Edad: entre 20 y 30 años.
Sexo: masculino.
Movilidad propia.
Ambas búsquedas están orientadas a residentes de Concordia y la región, brindando la posibilidad de integrarse a una empresa líder de la citricultura, sector estratégico para la economía local.
Formación con salida laboral
El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, resaltó:
“Con estas instancias de entrenamiento buscamos generar oportunidades concretas de formación y acercar a los vecinos de Concordia a experiencias laborales que les permitan desarrollar competencias útiles para su futuro profesional”.
Cómo postularse
Los interesados deberán presentar su CV actualizado, Título Secundario y DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.