Concordia abre nuevas oportunidades de entrenamiento laboral en el sector citrícola

La propuesta está destinada a personas que forman parte de los programas Fomentar o VAT, con el objetivo de ofrecer formación en ámbitos laborales reales, fortalecer competencias y favorecer la inserción en el mercado de trabajo.

Puestos disponibles

🔹 Operario de Empaque

Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas), conocimientos sólidos en Excel, responsabilidad y proactividad.

Se valorarán estudios en Ingeniería en Alimentos, Industrial o Eléctrica.

Edad: entre 25 y 40 años.

Sexo: masculino.

Movilidad propia.

🔹 Operario de Planta de Jugos

Requisitos: estudios secundarios completos (preferentemente egresados de Escuelas Técnicas o estudiantes de la UTN), capacidad de trabajo en equipo.

Edad: entre 20 y 30 años.

Sexo: masculino.

Movilidad propia.

Ambas búsquedas están orientadas a residentes de Concordia y la región, brindando la posibilidad de integrarse a una empresa líder de la citricultura, sector estratégico para la economía local.

Formación con salida laboral

El Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, resaltó:

“Con estas instancias de entrenamiento buscamos generar oportunidades concretas de formación y acercar a los vecinos de Concordia a experiencias laborales que les permitan desarrollar competencias útiles para su futuro profesional”.

Cómo postularse

Los interesados deberán presentar su CV actualizado, Título Secundario y DNI en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.