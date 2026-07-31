Concordia abre nuevas vacantes para el Club de Robótica

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento y forma parte del Nuevo Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, promovido por el Ejecutivo municipal, con el objetivo de fomentar la inclusión digital y el desarrollo de habilidades tecnológicas desde edades tempranas.

El Club de Robótica propone un espacio de formación práctica donde los participantes podrán experimentar con diferentes herramientas tecnológicas mientras desarrollan competencias como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas, la programación y el trabajo en equipo.

Las actividades estarán a cargo de un equipo de docentes entrenadores, quienes acompañarán a los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje.

Según se informó a 7Paginas, todos los trayectos formativos serán presenciales y contemplarán una clase semanal de dos horas de duración, completando un total de ocho encuentros.

Desde el municipio aclararon que la instancia actual corresponde únicamente a la preinscripción. Una vez finalizado ese período, se realizará un proceso de selección y las familias recibirán un correo electrónico informando si el menor obtuvo una vacante, con el detalle de la sede, el día y el horario asignados.

Quienes no resulten seleccionados en esta oportunidad integrarán una lista de espera prioritaria para futuras vacantes o próximas etapas del programa.

Los interesados pueden completar el formulario de preinscripción a través del enlace habilitado por la Municipalidad.

Además, para conocer las novedades y actividades del programa, se puede seguir la cuenta oficial de Instagram @clubderobotica.concordia o comunicarse al teléfono 345-4085795.