Concordia: abren inscripciones para una capacitación en diseño con IA y 3D en Puerto TEC

La iniciativa se desarrollará en Puerto TEC y está dirigida a personas mayores de 18 años con conocimientos técnicos básicos, incluyendo profesionales y estudiantes avanzados de arquitectura, diseño de interiores, ingeniería, maestros mayores de obra y público interesado en el desarrollo de proyectos en 3D.

El objetivo de la capacitación es que los participantes puedan transformar planos técnicos en presentaciones de alto impacto, mediante la generación de imágenes fotorrealistas, recorridos virtuales y propuestas profesionales. Durante el cursado se abordarán contenidos vinculados a la conceptualización, modelado, optimización y comunicación de proyectos arquitectónicos de baja y mediana escala, incorporando herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño.

El programa tendrá una modalidad híbrida: clases presenciales los días jueves de 14:30 a 17:00 horas en Puerto TEC, y encuentros virtuales los martes de 14:30 a 16:00 horas. El inicio está previsto para el 23 de abril y se extenderá durante 8 semanas, finalizando el 11 de junio.

Al finalizar, los participantes recibirán certificación digital y contarán con un portfolio de trabajos desarrollados durante la formación.

La capacitación estará a cargo de Guido Asplanatti, modelador 3D, técnico programador y estudiante de Ingeniería Civil, quien cuenta con experiencia en la optimización de flujos de trabajo aplicados a proyectos de diseño y visualización arquitectónica.

Desde el área municipal destacaron a 7Pagins, que esta propuesta forma parte de una estrategia para fortalecer la economía del conocimiento en la ciudad, promoviendo el acceso a herramientas digitales cada vez más demandadas en el ámbito profesional.

La capacitación cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del sitio web habilitado. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 345 408 5795.