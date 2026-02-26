Concordia: abrieron las inscripciones para curso gratuito de Inteligencia Artificial

El curso, de carácter 100% gratuito y con modalidad virtual, está diseñado para que profesionales, emprendedores y vecinos de la ciudad dejen de utilizar la IA simplemente como un motor de búsqueda y aprendan a dirigirla con criterio propio para potenciar sus proyectos y negocios.

Un programa integral y práctico

La capacitación estará a cargo del Cr. Guido Augusto Longo, quien propone un recorrido que va desde los conceptos básicos hasta técnicas avanzadas de implementación real. El cronograma de clases se desarrollará durante los meses de marzo y abril, en un encuentro semanal que abordará los siguientes ejes: Introducción a la IA; El Universo Gemini y la integración en Workspace; Técnicas avanzadas: Del Prompt al Deep Research; Creación de “Gemas”: Asistentes especializados; El Mapa de la IA y herramientas complementarias; Clínica de implementación real y acompañamiento; entre otros.

Certificación y Accesibilidad

Buscando eliminar barreras de formación, Compromiso por Concordia confirmó que la inscripción no tiene costo alguno e incluye certificado de participación. Al ser bajo modalidad virtual, permite que los interesados puedan sumarse desde cualquier punto de la ciudad o la región, garantizando accesibilidad total.

«Queremos que los concordienses estemos preparados para el mundo que se viene. Con este curso no solo dejarás de usar la IA como un ‘googleador’, sino que podrás sacar provecho y entender cómo te puede ayudar además de usar tu criterio para dirigirla», destacó el Cr. Guido Longo sobre el espíritu de la formación.

Inscripciones abiertas

Los interesados en participar deberán inscribirse a través de las redes sociales oficiales de Compromiso por Concordia, siguiendo en Instagram a @CompromisoxConcordia https://www.instagram.com/compromisoporconcordia/ y enviando un mensaje directo con los datos de contacto (Nombre y Apellido, número de WhatsApp y correo electrónico). Posteriormente, el equipo de coordinación se pondrá en contacto para confirmar el cupo y brindar los detalles de acceso a la plataforma virtual.

Por Juan Pablo Portugau