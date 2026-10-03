Concordia abrió la Fiesta Provincial del Inmigrante: tres días para celebrar las raíces y las culturas

Concordia vive un nuevo fin de semana de celebración de sus raíces y de la diversidad cultural con la inauguración de la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante, que tuvo lugar este viernes por la noche en el Parque Central Viñedos Moulins, donde las distintas colectividades se reúnen para compartir sus tradiciones, sabores y expresiones culturales.

La propuesta continuará durante este sábado y domingo con una variada agenda de actividades que incluye un patio gastronómico con comidas típicas, espectáculos en vivo, la elección de la Reina y el tradicional desfile de las colectividades. Todas las actividades serán con acceso libre y gratuito.

Azcué destacó la identidad y el legado de los inmigrantes

Durante la apertura, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó el esfuerzo de las colectividades y el trabajo conjunto que permite sostener una celebración que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad.

“Es una fiesta que nos trasciende y que tiene que ver con nuestra identidad, que se fue construyendo con las costumbres que trajeron nuestros inmigrantes y que fueron pasando de generación en generación”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, remarcó que la celebración va mucho más allá de la gastronomía y los espectáculos, ya que representa también los valores y las enseñanzas de quienes eligieron estas tierras para construir su futuro.

“Además de las comidas típicas, los bailes y lo que representa cada colectividad, acá hay mucho de los valores, la cultura y las enseñanzas de aquellos que eligieron estas tierras para trabajar, vivir y desarrollarse”, sostuvo Azcué.

El trabajo de las colectividades para mantener vivas las tradiciones

Por su parte, Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, puso en valor el compromiso de quienes trabajan durante todo el año para preservar las costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones.

“Detrás de cada bandera, de cada colectividad, de cada plato típico hay mucho trabajo para mantener vivas nuestras costumbres”, señaló, al tiempo que invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este fin de semana.

La fiesta constituye un espacio de encuentro para las distintas colectividades que forman parte de la historia de Concordia, con propuestas que permiten acercar al público sus tradiciones, su gastronomía, sus bailes y sus expresiones culturales.

La Reina destacó el valor de la memoria y las raíces

La actual Reina de la Fiesta Provincial del Inmigrante, Jazmín Busto Famularo, también compartió una reflexión sobre el significado de representar esta celebración y el valor de mantener viva la memoria de quienes llegaron a estas tierras.

“Durante este año aprendí que, más allá de lo que podemos compartir en estos tres días, es nuestra manera de recordar de dónde venimos, de valorar a quienes viajaron para llegar hasta acá y de mantener viva esa historia entre nosotros”, expresó.

Con la inauguración de esta nueva edición, Concordia vuelve a rendir homenaje a las comunidades inmigrantes que contribuyeron a construir su identidad. La fiesta continuará durante todo el fin de semana en el Parque Central Viñedos Moulins, con propuestas para disfrutar en familia y con entrada libre y gratuita.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas