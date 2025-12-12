Concordia abrió los sobres de la licitación para tribunas y estructuras del Carnaval 2026

El acto administrativo se desarrolló en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, donde se presentó un único oferente, la empresa Montaje Litoral. La propuesta cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego licitatorio, por lo que la firma volverá a encargarse del montaje de la infraestructura esencial del desfile.

De este modo, Montaje Litoral —que ya ha trabajado en ediciones anteriores del Carnaval— acompañará nuevamente la puesta en marcha del circuito, aportando su experiencia en el armado de estructuras seguras y adaptadas al flujo masivo de espectadores.

“Estamos al 95% listos para comenzar esta hermosa fiesta”

Tras la apertura de sobres, el presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, celebró la continuidad del proceso organizativo y destacó el profesionalismo con el que se avanza hacia la nueva edición:

“Estamos muy conformes con el desarrollo de este proceso. Montaje Litoral nuevamente será parte de nuestro Carnaval, aportando su experiencia y compromiso. Estructuralmente estamos al 95% listos para comenzar esta hermosa fiesta y nos sentimos muy orgullosos de eso. Cada decisión que tomamos busca garantizar un espectáculo seguro, ordenado y de calidad para todos los concordienses y para quienes nos visiten”.

Organización en marcha hacia una edición que promete

Con esta instancia cumplida, el Ente Permanente de Carnaval continúa trabajando para ultimar detalles técnicos y logísticos con vistas al inicio de la temporada 2026. La planificación anticipada y el cumplimiento riguroso de los procedimientos administrativos forman parte del objetivo de consolidar un carnaval cada vez más profesional, seguro y atractivo.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas