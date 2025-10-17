Concordia: Abuelo y nieto de 13 años hospitalizados tras ser embestidos por un auto

Según informaron desde la Comisaría Tercera a 7Paginas, el conductor del motovehículo, un hombre de 58 años, circulaba en sentido oeste-este acompañado por su nieto Santino T., de 13 años, cuando se produjo la colisión con el vehículo que transitaba por Lamadrid en sentido sur-norte. Las circunstancias exactas del accidente aún se están investigando.

A raíz del impacto, el abuelo sufrió un corte en el cuero cabelludo, mientras que el menor presentó raspaduras en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados de inmediato por el servicio de emergencia 107 al Hospital Masvernat.

Allí, los médicos constataron que Carlos Benítez, de 54 años, presenta traumatismo encéfalo craneano (TEC) con herida cortante, cefalohematoma, escoriaciones en rostro y cuerpo, traumatismos cortantes en pie izquierdo y politraumatismos, quedando en observación. Su nieto, por su parte, también presenta TEC, escoriaciones y politraumatismos, permaneciendo bajo observación para su reevaluación.