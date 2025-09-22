Concordia: Actualización de la tarjeta SUBE en el Centro de Convenciones

La actualización coincide con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros y la implementación de distintos beneficios:
Tarifa Plana: $1.400
Tarifa Social Federal: $630
Boleto Concordiense: $980
Estudiantes Universitarios: $420
Estudiantes Primarios y Secundarios: gratuito
Personas con discapacidad: gratuito
Los estudiantes de niveles primario y secundario que hayan realizado el trámite previo verán aplicado el beneficio automáticamente. Durante esta semana, quienes aún no lo hicieron pueden acercarse al Centro de Convenciones con DNI original, y en caso de ser menores de edad, deberán presentarse con su tutor para gestionar el Boleto Concordiense a $980.
Las personas con Tarifa Social Federal activa abonarán automáticamente $630, sin necesidad de trámites adicionales. Asimismo, quienes cuenten con CUD (Certificado Único de Discapacidad) o Certificado de INCUCAI no deberán realizar ningún procedimiento.
Los ciudadanos que no cuenten con ningún beneficio podrán gestionar el Boleto Concordiense presentando su DNI, y quienes tengan tarjeta SUBE sin registrar podrán completar el trámite en el mismo lugar.
Esta medida busca facilitar la actualización de beneficios y garantizar el acceso al transporte urbano para todos los vecinos de Concordia.