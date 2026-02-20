Concordia actualizó la estrategia de lucha contra el HLB

El acuerdo reafirma el trabajo conjunto entre el sector público y privado para actualizar y reforzar las estrategias de control y monitoreo, buscando evitar el ingreso de la enfermedad que afecta gravemente a la producción citrícola y que podría generar serios perjuicios en uno de los principales sectores productivos del departamento.

“Un activo que debemos cuidar”

Tras la firma, Azcué destacó que actualmente la ciudad se mantiene libre de la enfermedad. “Puedo decir con orgullo que gracias al trabajo de la Asociación de Citricultores, del Municipio y de otros organismos también, en Concordia estamos libres de HLB, pero debemos seguir trabajando, ya que es un activo que tenemos que cuidar”, expresó.

El jefe comunal remarcó que la citricultura constituye una de las principales matrices productivas de la ciudad, por lo que consideró fundamental continuar invirtiendo en controles, monitoreo y mejora de estándares sanitarios. “Tenemos que seguir acompañando al sector privado, que es el motor del desarrollo y el crecimiento de toda nuestra región”, agregó.

Monitoreo permanente

Por su parte, el presidente de la Asociación de Citricultores, Orlando Malvasio, subrayó que Concordia y la zona continúan libres de HLB gracias al trabajo coordinado con el Municipio y la Provincia.

En ese sentido, remarcó que el monitoreo debe ser “constante y continuo” para mantener la enfermedad lo más alejada posible y preservar la sanidad de las plantaciones.

De la firma del convenio también participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, y la secretaria de la entidad citrícola, Melania Zorzi, quienes coincidieron en la importancia de sostener el trabajo articulado para proteger una actividad clave para la economía regional.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas