Concordia: acusan a la Policía de derribar por error la casilla de un anciano en un operativo antidrogas

El hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando efectivos de la Policía de Entre Ríos ejecutaron el derribo de una vivienda en inmediaciones de calle Sargento Cabral y las vías del ferrocarril, en el marco de un operativo contra el narcomenudeo. Según informó el portal Concordia Policiales, la intervención se basó en reiteradas denuncias vecinales sobre movimientos sospechosos vinculados a la venta de estupefacientes.

“Derribaron la casilla equivocada”

Sin embargo, horas después del procedimiento, vecinos se comunicaron con la redacción de 7Paginas para expresar su malestar y afirmar que la Policía habría actuado en la dirección equivocada, derribando la casilla de un vecino conocido como «El Turco» Ahtan, un hombre mayor que no se encontraba en el lugar al momento del operativo.

Su hija, Magalí Ahtan, relató lo sucedido:

«Anoche vinieron los vecinos a mi casa a contarme que la Policía le estaba derribando la casilla a mi padre. Fui enseguida al lugar y me sorprendió la cantidad de uniformados que estaban ahí. Cuando quise pedir una explicación, me dijeron que no me metiera y que me alejara del lugar», denunció.

Magalí agregó que su padre vive de un horno de ladrillos en la zona del puente Alvear y que, luego de ser afectado por inundaciones años atrás, recibió un terreno de la municipalidad donde construyó su casilla.

«Hace un par de semanas se fue a la casa de mi mamá porque tenía un problema de salud. La casilla estaba deshabitada, con candado en la puerta. Nadie vivía ahí», detalló.

Denunciarán el accionar policial

Visiblemente molesta, la hija del damnificado afirmó que «la Policía de la comisaría segunda sabe muy bien quién vende drogas en el barrio» y que, en su opinión, se trató de una equivocación grave que ahora intentan justificar.

Magalí anticipó que este viernes por la mañana su padre, junto a su madre, iba a presentar una denuncia formal en sede judicial para que se investigue lo ocurrido y se determinen responsabilidades.

Redacción de 7Paginas