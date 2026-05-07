Concordia adhiere a la Ley de Prevención del Suicidio: “No debe ser una declaración formal, sino un compromiso sostenido”

En una sesión que priorizó el bienestar y la salud mental de la comunidad, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó de forma unánime el Proyecto de Ordenanza para que el Municipio adhiera a la Ley Provincial N°10.605 y, por consiguiente, a la Ley Nacional N°27.130 de Prevención del Suicidio.

El proyecto, impulsado por las concejales Silvina Ovelar y Celeste Fuscado (Juntos por Entre Ríos), tiene como objetivo central que Concordia se sume al esquema de trabajo articulado que la Provincia viene fortaleciendo bajo la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Herramientas concretas para salvar vidas

La concejal Ovelar recordó que, aunque la ley provincial data de 2018, su reciente reglamentación mediante el Decreto N°2466/24 habilitó las herramientas operativas necesarias. Con esta adhesión, el municipio podrá acceder a capacitaciones, programas de epidemiología en salud mental y protocolos de prevención de violencia social y consumos problemáticos.

Ovelar destacó la importancia de la Línea 135 y el 0800-777-2100 (“Contame, Hablemos Sin Miedo”), dispositivos gratuitos atendidos las 24 horas por profesionales. Las estadísticas de 2026 reflejan la urgencia de estos servicios:

1.862 llamadas recibidas al 16 de abril.

21% por orientación relacionada con el suicidio.

14% por crisis de angustia.

75 derivaciones efectivas al sistema sanitario.

Un abordaje intersectorial

Durante el debate, se puso de relieve el trabajo que ya se realiza en otros ámbitos. En 2025, se acompañaron 2.434 situaciones complejas en escuelas, de las cuales 336 estuvieron vinculadas a riesgo de conducta suicida. Además, se subrayó la articulación con el área de Deportes como herramienta de contención y el trabajo diagnóstico junto a las universidades UNER y UADER.

Por su parte, la concejal Celeste Fuscado enfatizó la necesidad de derribar tabúes: «Hablar de salud mental implica romper prejuicios que impiden poner en palabras lo que se siente. Muchas veces, la única manera de detectar pensamientos suicidas es preguntándolo».

Con información bloque de Concejales Juntos por Entre Rios

Redaccion de 7Paginas