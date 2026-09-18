Concordia: advierten no consumir un queso sardo por estar adulterado

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, advirtió a comerciantes y consumidores sobre la presencia de un queso sardo falsificado de la marca Estancia María Luisa, cuya elaboración y comercialización fueron prohibidas en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.

La medida fue adoptada a partir de una notificación emitida por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), y tiene como objetivo preservar la salud de la población.

A partir de esta situación, personal de Bromatología municipal se encuentra realizando tareas de verificación y detección del producto en distintos comercios de Concordia.

El producto observado consigna RNE N° 08-002087 y RNPA N° 025/08002087/01, y figura como elaborador Estancia Doña Luisa S.R.L.

Prohibición en toda la provincia

El ICAB resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento, tenencia con fines de comercialización, transporte, distribución, comercialización y ofrecimiento mediante plataformas de venta en línea de este producto falsificado en todo el territorio entrerriano.

Al respecto, remarcaron a 7Paginas, que la prohibición se refiere específicamente al producto falsificado identificado y no al producto legítimamente registrado.

En ese sentido, se aclaró que el producto legítimo se encuentra registrado bajo RNPA N° 08-002087, correspondiente al establecimiento con RNE N° 08-002087, de titularidad de Estancia María Luisa SRL.

Piden no consumirlo y dar aviso

Desde la Dirección de Bromatología de Concordia solicitaron a comerciantes, distribuidores y consumidores que, en caso de detectar unidades correspondientes a la presentación señalada por el ICAB, eviten su comercialización y/o consumo.

Asimismo, se pidió informar de inmediato a las autoridades municipales para facilitar la identificación y retiro de las unidades que pudieran encontrarse en circulación.

Para realizar consultas o efectuar denuncias, se encuentran disponibles los teléfonos 429-1516 y el WhatsApp 3454-085487.