Concordia: advierten sobre un flyer no oficial que circula sobre la capacitación “El Aula en la Huerta”

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa y al público en general ante la circulación de un flyer referido a la capacitación “El Aula en la Huerta”, aclarando que la imagen no corresponde a una publicación oficial vigente del área.

Desde la dependencia municipal señalaron además que la mencionada capacitación se encuentra actualmente en desarrollo y que el cupo de participantes fue completado oportunamente.

Por este motivo, aclararon que no se están realizando nuevas inscripciones para participar de la propuesta.

Asimismo, advirtieron que el número telefónico consignado en la imagen que circula no brinda información sobre la capacitación, ya que pertenece a otra dependencia municipal que no tiene relación con la organización ni la coordinación de la actividad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo solicitaron a docentes, instituciones educativas y vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de evitar confusiones y garantizar el acceso a información correcta y actualizada.

Toda la información vinculada a programas, capacitaciones, cursos y actividades de la Secretaría de Desarrollo Productivo puede consultarse a través de sus redes oficiales:

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