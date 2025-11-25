Concordia alcanzó el 85% de ocupación hotelera y mantiene un crecimiento sostenido en su actividad turística

Los datos indicados a 7Paginas, revelan que la mayoría de los turistas llegó desde la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidos por visitantes de distintas localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. También se destacó el movimiento proveniente de Córdoba, Mendoza y Uruguay, lo que refleja un flujo turístico diverso y en expansión.

Eventos que impulsaron la afluencia

Uno de los atractivos principales fue la primera edición de “Sabores de Concordia y la Región”, encuentro gastronómico que reunió a cocineros, productores y emprendedores para celebrar la identidad culinaria local y de la Región Binacional Salto Grande. En ese marco se desarrolló, por primera vez en Concordia, la instancia regional clasificatoria del Torneo Federal de Chefs (FEHGRA), donde el concordiense Maximiliano Ceballos resultó ganador, obteniendo así su pase a la etapa nacional.

Semana de los Museos y el Patrimonio

Durante siete días, la ciudad vivió una intensa agenda cultural bajo el lema “Descubrí lo nuestro, valorá lo que somos”. Museos, bibliotecas, instituciones educativas y espacios emblemáticos abrieron sus puertas con visitas guiadas, muestras, charlas, intervenciones artísticas y recorridos históricos, invitando a vecinos y turistas a revalorizar el patrimonio cultural, natural y simbólico de Concordia.

Experiencias y recorridos para todos los gustos

La propuesta turística del fin de semana se completó con actividades diversas:

Naranjal de Pereda: caminatas guiadas, actividades recreativas y recorridos por sus senderos históricos.

Castillo San Carlos: intervenciones artísticas y experiencias combinadas con su entorno natural.

Represa Hidroeléctrica – Museo y Centro Cultural Salto Grande: circuitos interpretativos orientados a su historia y funcionamiento.

Complejos termales: alta concurrencia en busca de relax, bienestar y actividades al aire libre.

Pesca deportiva, paseos náuticos y eventos culturales, que sumaron alternativas para públicos variados.

Bus turístico y circuitos peatonales, con importante demanda de quienes eligieron descubrir la ciudad mediante itinerarios accesibles.

Experiencias de enoturismo, jornadas rurales y la Feria de la Soberanía, que ampliaron la oferta y reforzaron el perfil integrador del destino.

Un destino en consolidación

Desde la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR destacaron que Concordia continúa afianzando su posición dentro de la Región Binacional Salto Grande como un destino que no solo recibe visitantes, sino que ofrece experiencias completas, con identidad, calidad y diversidad.

El organismo reafirmó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la actividad turística local, potenciar la oferta y promover un desarrollo integral que consolide a Concordia como uno de los polos turísticos más importantes de Entre Ríos.